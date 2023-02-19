تقرير: باريس سان جيرمان يفكر جديا في إعادة توماس توخيل

فاز باريس سان جيرمان 4/3 بصعوبة كبيرة على ليل، بعد ظهر اليوم الأحد، ما زاد من تفكير بطل فرنسا في إعادة مديره الفني الألماني توماس توخيل إلى منصبه بدلا من الفرنسي كريستوف غالتييه وفقا لمحطة "Canal+".

وبعد رحيله عن تشيلسي العام الماضي، بات توخيل مرشحا للعودة مرة أخرى إلى باريس سان جيرمان، حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية.

وخسر النادي الباريسي آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات، قبل مباراة ليل، بما في ذلك الخسارة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي.