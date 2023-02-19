تقرير: باريس سان جيرمان يفكر جديا في إعادة توماس توخيل
فاز باريس سان جيرمان 4/3 بصعوبة كبيرة على ليل، بعد ظهر اليوم الأحد، ما زاد من تفكير بطل فرنسا في إعادة مديره الفني الألماني توماس توخيل إلى منصبه بدلا من الفرنسي كريستوف غالتييه وفقا لمحطة "Canal+".
وبعد رحيله عن تشيلسي العام الماضي، بات توخيل مرشحا للعودة مرة أخرى إلى باريس سان جيرمان، حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية.
وخسر النادي الباريسي آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات، قبل مباراة ليل، بما في ذلك الخسارة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقًا لـ RMC Sport، فقد بات موقف غالتييه في باريس سان جيرمان معقدا رغم أنه سيظل مديرا فنيا للفريق على الأقل حتى الثامن من مارس/آذار المقبل موعد مباراة الإياب أمام بايرن في أليانز آرينا.
ورغم أن غالتييه يعتبر أحد أفضل المدربين الحاليين في فرنسا بعد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وكذلك رغم الفوز بصعوبة على ناديه السابق ليل، إلا أن الشكوك تحوم حول بقائه في منصبه إلى ما بعد الثامن من مارس المقبل، حيث سيتم تحديد موقفه حينها.
ويذكر تقرير "RMC Sport" أنه كانت هناك مخاوف في الصيف الماضي قبل التعاقد مع غالتييه، بشأن ما إذا كان بإمكانه قيادة غرفة تبديل الملابس المليئة بأكبر نجوم العالم.
وبعد مرور ستة أشهر، يتم طرح الأسئلة نفسها على إدارة النادي في قطر.
وتم ترشيح توخيل لخلافة غالتييه خاصة وأن له تاريخ مع الفريق الذي قاده بين عامي 2018 و2020.
وفاز توخيل بلقبين للدوري الفرنسي مع الفريق وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة على الإطلاق، والذي خسره أمام بايرن ميونخ في العام 2020.
وأقيل توخيل في ذلك العام، وانضم إلى تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا، العام 2021، لكنه دون عمل حاليا، ومنذ أواخر العام الماضي بعد إقالة تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي له.
وجاء رحيله بعد فترة وجيزة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، والتي شهدت إنفاق النادي اللندني لما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني على ثمانية لاعبين بارزين.
وعلى الرغم من علاقته المتوترة مع ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان لكنه لا يزال يتمتع بجماهيرية في النادي.