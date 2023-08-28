تياغو نجل ميسي ينضم إلى أكاديمية إنتر ميامي

وانضم ميسي لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، ووقع على عقد مدته عامان مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار، وسيرتدي القميص رقم 10 كالعادة.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنه تم تسجيل نجل ليو ميسي كلاعب في الأكاديمية بشكل رسمي.

وسينضم تياغو ميسي إلى فريق أكاديمية إنتر ميامي تحت 12 عامًا.