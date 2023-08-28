تياغو نجل ميسي ينضم إلى أكاديمية إنتر ميامي
انضم تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى أكاديمية نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب فيه والده.
وانضم ميسي لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، ووقع على عقد مدته عامان مقابل راتب سنوي سيصل لحوالي 60 مليون دولار، وسيرتدي القميص رقم 10 كالعادة.
وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنه تم تسجيل نجل ليو ميسي كلاعب في الأكاديمية بشكل رسمي.
وسينضم تياغو ميسي إلى فريق أكاديمية إنتر ميامي تحت 12 عامًا.
يذكر أن ليونيل ميسي سجل هدفه الأول في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، فجر الأحد، بعد نزوله بديلا، ليساهم في فوز إنتر ميامي 2-صفر على مضيفه نيويورك رد بولز، أمام جمهور مفعم بالحماس، الليلة الماضية.
وسدد ميسي، الذي نزل في الدقيقة 60، في المرمى الخالي بعد تبادل الكرة مع بنجامين كريماشي.
وهذا الهدف 11 للنجم الأرجنتيني في جميع المسابقات منذ انضمامه لميامي في 15 يوليو تموز الماضي، كما حقق ميامي فوزه الأول بالمسابقة منذ 13 مايو أيار.
وقبل وصول ميسي، خسر إنتر ميامي في 14 مباراة، وفاز في ست مباريات فقط، مقابل ثلاثة تعادلات في الدوري، ليبقى قابعا في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.