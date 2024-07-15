3 نجوم من ريال مدريد يحققون إنجازا فريدا وينضمون لأساطير دوري الأبطال واليورو

حقق لاعبو ريال مدريد الدوليون مع منتخب إسبانيا إنجازا فريدا يوم الأحد بعد تتويجهم بلقب كأس أمم أوروبا 2024 ليدخلوا تاريخ الكرة الأوروبية، وينضموا إلى قائمة محدودة من "أساطير" اللعبة الذين توجوا في عام واحد بالثنائية الذهبية، وهي دوري أبطال أوروبا مع النادي، ويورو مع المنتخب.

وأحرزت إسبانيا لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024، مساء الأحد بعد الفوز على إنجلترا (2 ـ1) في مباراة كانت مثيرة جدا في شوطها الثاني، ليصعد منتخب لاروخا بقيادة مدربه لويس دي لافوينتي على منصة التتويج للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل نيكي ويليامز هدف إسبانيا الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وعدل البديل بالمر النتيجة (1 ـ 1) لإنجلترا في الدقيقة الـ 72، قبل أن يحرز البديل ميكيل أويارزابال هدف التتويج الإسباني في الدقيقة الـ86 متوجا الكرة الإسبانية بموسم رائع.

وأحرز كل من داني كارفاخال وخوسيلو وناتشو اللقب الثالث لهم هذا الموسم، وذلك بعد أسابيع قليلة من إحرازهم الدوري الإسباني (مايو 2024) ودوري أبطال أوروبا (يونيو 2024) مع ريال مدريد ليحققوا ثلاثية رائعة في مسيرتهم مع الريال والمنتخب.

وانضم لاعبو الريال الثلاثة إلى قائمة محدودة العدد من النجوم الذين دخلوا تاريخ الكرة الأوروبية بتتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي ولقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب في عام واحد، والتي كانت تضم 14 لاعبا قبل نهائي يورو 2024.

ويملك 14 لاعبا في أوروبا، إنجازا فريدا بالتتويج في عام واحد بأمجاد الألقاب للأندية والمنتخبات (دوري الأبطال ثم يورو) وهؤلاء هم الإسباني لويس سواريز مع ريال مدريد (1964) والهولنديون رونالد كومان وفان بروكلن وفان إيرل لاعبو إندهوفن الهولندي (1988).

كما أحرز نيكولا أنيلكا وكريستيان كاريمبو دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ثم كأس أمم أوروبا مع فرنسا بعد الفوز في النهائي على إيطاليا، وذلك في العام 2000.

إذ أحرز كل من خوان ماتا وفرناندو توريس لقب دوري الأبطال مع تشيلسي الإنجليزي، ويورو مع إسبانيا وذلك في 2012.

وفي 2016 أحرز كل من كريستيانو رونالدو وبيبي لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وبعد شهر تقريبًا توجا ببطولة أوروبا للأمم ضد فرنسا المستضيفة 1-0 في الوقت الإضافي.

وقبل خوسيلو وناتشو وكارفاخال، كان النجمان جورجينو وإيمرسون أحرزا لقب دوري الأبطال مع تشيلسي الإنجليزي ضد مانشستر سيتي 1-0 في بورتو في شهر يونيو 2021، ثم لقب كأس أمم أوروبا مع منتخب بلادهما إيطاليا. أما إنجلترا.