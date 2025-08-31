مدرب منتخب تونس يكشف موقف هيثم حسن من ارتداء قميص "نسور قرطاج"

قال سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، إنه أجرى محاولات لإقناع هيثم حسن، مهاجم ريال أوفييدو الإسباني، بتمثيل "نسور قرطاج" خلال الفترة الحالية.

ويتألق هيثم حسن برفقة نادي ريال أوفييدو خلال الموسم الحالي في الليغا، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل منتخب مصر أو تونس، كما يمتلك الجنسية الفرنسية.

وولد حسن (23 عاماً) في فرنسا لأب مصري وأم تونسية، ولعب لمنتخب فرنسا على مستوى الناشئين، وارتدى سابقا قميص فياريال.

وشارك هيثم حسن مع أوفييدو في 3 مباريات خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، صنع خلالها هدفا وحيدا في انتصار فريقه على ريال سوسيداد.

وقال سامي الطرابلسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليبيريا وغينيا الاستوائية بتصفيات كأس العالم 2026: "عندما توليت تدريب تونس سألت عن هيثم حسن وتواصلنا معه وأرسلنا المسؤولين للاجتماع معه بحضور والده وعندما تحدثنا معه أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر".

وتابع: "لم نغلق الباب حول إمكانية تمثيل هيثم حسن لمنتخب تونس ونواصل التواصل معه".

ويواجه منتخب تونس نظيره ليبيريا في الرابع من سبتمبر، بينما يلتقي بمنافسه غينيا الاستوائية في الثامن من الشهر ذاته، وذلك لحساب مباريات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

ويتواجد منتخب تونس في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ناميبيا الذي حصد 12 نقطة.

وخاض منتخب تونس 6 مباريات ونجح في تحقيق الفوز خلال 5 مناسبات، وتعادل في لقاء واحد.