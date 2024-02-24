تشاكا يثير قلق ألونسو بطريقة كوميدية خلال مباراة ليفركوزن وماينز (فيديو)
أثار غرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن قلق مدربه تشابي ألونسو، ولكن بطريقة كوميدية، خلال مبترتة فريقه أمام ماينز في بطولة الدوري الألماني والتي شهدت فوز ليفركوزن.
سجل تشاكا هدفا صاروخيًا رائعًا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقة المباراة حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شيباك الخصم.
وبعد تسجيل الهدف، احتفل تشاكا بطريقة ساخرة، حيث زعم أنه تعرض لشد في العضلة الخلفية، بعدما أمسك بقدمه اليسرى.
وعلى الفور قام مدربه تشابي ألونسو باستدعاء الطاقم الطبي، ولكن اللاعب قام بركل الهواء ثم استكمل الاحتفال بصورة طبيعية.
وسخر ألونسو من لاعبه، وأعاد الجهاز الطبي لمكانه مرة أخرى.
وواصل باير ليفركوزن، التحليق في صدارة الدوري الألماني، بالفوز على ضيفه فريق ماينز، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.
ونجح باير ليفركوزن في تعزيز صدارته بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ مؤقتاً.
بينما توقف رصيد ماينز عند 15 نقطة بالمركز السابع عشر مؤقتاً.