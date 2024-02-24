تشاكا يثير قلق ألونسو بطريقة كوميدية خلال مباراة ليفركوزن وماينز (فيديو)

سجل تشاكا هدفا صاروخيًا رائعًا بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاقة المباراة حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شيباك الخصم.

وبعد تسجيل الهدف، احتفل تشاكا بطريقة ساخرة، حيث زعم أنه تعرض لشد في العضلة الخلفية، بعدما أمسك بقدمه اليسرى.

وعلى الفور قام مدربه تشابي ألونسو باستدعاء الطاقم الطبي، ولكن اللاعب قام بركل الهواء ثم استكمل الاحتفال بصورة طبيعية.

وسخر ألونسو من لاعبه، وأعاد الجهاز الطبي لمكانه مرة أخرى.