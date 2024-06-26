النمسا تجبر رونالدو على "المسار الناري" في يورو 2024

وبات منتخب فرنسا في مسار يضم منتخبات: البرتغال، وألمانيا، وإسبانيا.

وتنتظر "الديوك" مواجهة نارية في ربع النهائي، حيث إنه قد يلتقي أمام منتخب البرتغال بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، حال تجاوز كل منهما عقبة دور الـ16.

الفائز من المواجهة المحتملة بين البرتغال وفرنسا في ربع النهائي، قد يواجه في الدور نصف النهائي منتخب ألمانيا أو إنجلترا أو إسبانيا، إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الدور.

وبالتالي، فإن أحد المنتخبات الخمسة المذكورة قد يحجز مقعده في المباراة النهائية، ليلتقي يوم 14 يوليو المقبل أمام المنتخب المتأهل للنهائي من المسار الآخر، والذي يضم، حاليًا، منتخبات: إيطاليا، حامل اللقب، وسويسرا، والنمسا.