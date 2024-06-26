النمسا تجبر رونالدو على "المسار الناري" في يورو 2024
أصبح جمهور بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" على موعد مع مواجهة نارية منتظرة بين البرتغال وفرنسا في ربع النهائي بعد وقوعهما في نفس المسار، خاصة مع تصدر النمسا لمجموعتها بعد فوزها على هولندا بنتيجة (3-2).
البرتغال قد تواجه المجر (أفضل الثوالث) بنسبة كبيرة في دور الـ16، مع انتظار فرنسا لوصيف المجموعة الخامسة من بين منتخبات رومانيا، وبلجيكا، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، والمثير أن كل منها يملك 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.
وبات منتخب فرنسا في مسار يضم منتخبات: البرتغال، وألمانيا، وإسبانيا.
وتنتظر "الديوك" مواجهة نارية في ربع النهائي، حيث إنه قد يلتقي أمام منتخب البرتغال بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، حال تجاوز كل منهما عقبة دور الـ16.
الفائز من المواجهة المحتملة بين البرتغال وفرنسا في ربع النهائي، قد يواجه في الدور نصف النهائي منتخب ألمانيا أو إنجلترا أو إسبانيا، إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الدور.
وبالتالي، فإن أحد المنتخبات الخمسة المذكورة قد يحجز مقعده في المباراة النهائية، ليلتقي يوم 14 يوليو المقبل أمام المنتخب المتأهل للنهائي من المسار الآخر، والذي يضم، حاليًا، منتخبات: إيطاليا، حامل اللقب، وسويسرا، والنمسا.
تأهل النمسا
وساهم أسلوب النمسا القوي في تأهلها إلى دور الستة عشر بعد فوز مثير 3-2 على هولندا، يوم الثلاثاء، الذي لم يمنحها التقدم فحسب بل انتزاع المركز الأول للمجموعة الرابعة أيضًا.
وتقدمت هولندا أيضًا كواحدة من أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث على الرغم من تسجيلها بالخطأ في مرماها مبكرًا وقدمت أداءً متواضعًا في الشوط الأول وتلقت ضربة قوية حين سجل مارسيل زابيتسر هدف فوز النمسا قبل 10 دقائق من النهاية.
وبعد تعادل فرنسا 1-1 مع بولندا في المباراة الأخرى بالمجموعة، تصدرت النمسا الترتيب برصيد 6 نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة عن فرنسا صاحبة المركز الثاني ولها 5 نقاط. ولدى هولندا 4 نقاط.
وستلعب النمسا مع وصيف المجموعة السادسة، بينما تواجه فرنسا وصيف المجموعة الخامسة.
وتختتم مرحلة المجموعات من بطولة أمم أوروبا، مساء الأربعاء، حيث تلتقي أوكرانيا مع بلجيكا، وتتنافس سلوفاكيا مع رومانيا في المجموعة الخامسة.
ثم تواجه التشيك نظيرتها تركيا، وتلعب جورجيا مع البرتغال في المجموعة السادسة.
ويبدأ دور الستة عشر في 29 يونيو الجاري، قبل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية في 14 يوليو.