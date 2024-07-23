بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي حصد ثمار انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني بعد أيام قليلة من إعلان الصفقة.

وأعلن مبابي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي توقيع عقد رعاية جديد مع سلسلة فنادق عالمية عملاقة.

وجاء هذا التعاقد بعد أيام من انتقال مبابي إلى ريال مدريد في صفقة مدوية انتظرها جمهور الفريق الإسباني لسنوات.

وأكد مبابي في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه فخور بالتعاون مع سلسلة الفنادق العالمية لمستقبل واعد وإحداث فارق كبير من خلال الأجيال الشابة.

وأبدى الراعي الجديد سعادته العارمة بالتعاون مع كيليان مبابي بشكل منفرد ليكون سفيرًا لسلسلة الفنادق العالمية.

وكانت سلسلة الفنادق راعيًا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2019، حين كان مبابي لاعبًا للفريق.

وانضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية تعاقده مع الفريق بعد ارتباط دام 6 أعوام كاملة.

وأقام ريال مدريد احتفالية ضخمة لتقديم صفقة كيليان مبابي بحضور الآلاف من مشجعي النادي على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية بجانب حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي وأيضًا الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد.

ولم يخض مبابي أي مباراة رسمية مع ريال مدريد حتى الآن.