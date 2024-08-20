تفاعل توني كروس، نجم منتخب ألمانيا المعتزل مؤخرًا، مع أنباء رحيل مواطنه إلكاي غوندوغان عن نادي برشلونة الإسباني مجانًا.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "إكس" إلى أن غوندوغان اقترب من العودة إلى فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح أن نادي برشلونة الإسباني اقترب من الاستغناء مجانًا عن خدمات لاعبه الألماني بناءً على رغبة غوندوغان في الرحيل عن صفوفه.

وأكد رومانو أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي وافق على عودة غوندوغان في الموسم الجديد بعد رحيله عن صفوف الفريق.

ونشر توني كروس نجم ريال مدريد السابق صورة للخبر عبر حسابه على موقع إنستغرام، معلقًا:" WOW"، تعبيرًا عن إشارته للدهشة.

ولعب غوندوغان بجوار كروس، مؤخرًا، في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب ألمانيا.

وودَّع المنتخب الألماني منافسات اليورو من دور الثمانية على يد إسبانيا بنتيجة 2-1.

وأبدى غوندوغان رغبته بمغادرة نادي برشلونة قبل غلق باب الانتقالات الحالية بنهاية الشهر الجاري.

ويرتبط اللاعب الألماني بعقد مع برشلونة حتى صيف 2025، ولكن اللاعب لم يشارك مع فريقه خلال أول مبارياته بالدوري الإسباني ضد فالنسيا، والتي فاز بها برشلونة بنتيجة 2-1.