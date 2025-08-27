بعد فضائح كرة القدم.. واندا نارا تتورط في علاقة مع متهم بغسيل أموال

ضجت وسائل الإعلام الأرجنتينية بخبر مثير للجدل عن واندا نارا، الزوجة السابقة للنجم ماورو إيكاردي، نجم غلطة سراي، بعد أن كشفه برنامج "Sálvese Quien Pueda"، وهو أحد أشهر البرامج التي تتابع أخبار المشاهير في الأرجنتين.

حيث عادت سيدة الأعمال والشخصية الإعلامية واندا نارا لتتصدر عناوين الأخبار، وهذه المرة ليس بسبب علاقتها بنجوم كرة القدم، بل لارتباط اسمها بشبكة علاقات معقدة تشمل الحب، والخيانة، وفضيحة مالية كبرى.

أخبار ذات علاقة من الاحتجاز إلى فضيحة الحمل.. واندا نارا تنهي أسطورة إيكاردي خلال 3 ساعات

أخبار ذات علاقة واندا نارا تفضح إيكاردي: لا يقوم بواجباته

فبعد انفصالها النهائي عن ماورو إيكاردي، يُشاع أن واندا دخلت في علاقة عاطفية جديدة مع رجل أعمال يُدعى "مارتن ميغيل"، وهو جارها في حي "نورديلتا" الراقي.

المثير في الأمر أن ميغيل هو الشريك التجاري المقرب لـ"إلياس بيتشيريلو"، الزوج السابق للمذيعة جيسيكا سيريو، والذي يقبع حاليًّا في السجن بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.

أخبار ذات علاقة تجسس على واندا نارا.. من هو المدير الرياضي المرشح لنادي الهلال السعودي؟

خلفية علاقاتها المثيرة للجدل

تأتي هذه الأنباء بعد فترة قصيرة من انتهاء علاقة واندا نارا الصاخبة بزوجها لاعب الكرة الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والتي استمرت لسنوات مليئة بالدراما، أبرزها فضيحة "واندا جيت" الشهيرة عام 2021 التي اتُهم فيها اللاعب بالخيانة، وبعد سلسلة من الانفصالات والمصالحات، انتهى زواجهما رسميًّا مطلع هذا العام بمعركة قانونية حول تقسيم الأصول والثروة.

تفاصيل العلاقة الجديدة والأدلة المزعومة

وفقًا لِما تم كشفه في البرنامج التلفزيوني، فإن العلاقة بين واندا وميغيل ليست مجرد شائعة، وهناك أدلة تشير إليها، أولها هو صورة لسوار، نشرتها واندا عبر حسابها على "إنستغرام" وهي ترتديه ويحمل قلبًا أحمر، وزعم البرنامج أن هذا السوار هو هدية من ميغيل.

أما الدليل الثاني فقد كان في أحد الفيديوهات التي نشرتها واندا، حيث يُسمع صوت رجل يغني في الخلفية، وادعى الصحفيون في البرنامج أن هذا الصوت يعود لميغيل.

والدليل الأخير هو الصادم هنا، إذ إن "مارتن ميغيل" ليس بأعزب، حيث قيل إنه على علاقة بامرأة أخرى تدعى "باولا ساينز"؛ ما يضع واندا في قلب مثلث حب جديد.

هدية ملوثة بالفضائح

زادت القصة إثارة عندما تم الكشف عن أن السوار الذي أهداه ميغيل لواندا كان في الأصل مُلكًا لـ"جيسيكا سيريو"، الزوجة السابقة لشريكه المسجون إلياس بيتشيريلو.

القصة الكاملة هي أن بيتشيريلو كان مدينًا لميغيل بمبالغ طائلة، وكجزء من سداد الدين، منحه أحد العقارات التي كان يملكها مع زوجته السابقة سيريو، ويُقال إن ميغيل يقوم الآن ببيع المقتنيات الثمينة التي تُركت في هذا المنزل، ومن بينها السوار الذي انتهى به المطاف في يد واندا.

من هو إلياس بيتشيريلو وما هي تهمته؟

إلياس بيتشيريلو هو رجل أعمال ارتبط اسمه بالثراء السريع وأسلوب الحياة الفاخر، تزوج من المذيعة الشهيرة جيسيكا سيريو في حفل زفاف باذخ، لكن زواجهما انهار بعد ثمانية أشهر فقط عقب إلقاء القبض عليه في مارس الماضي.

يواجه بيتشيريلو تهمًا خطيرة بالاحتيال على عدد من المستثمرين بملايين الدولارات وغسيل الأموال، وما يزيد خطورة الموقف بالنسبة لواندا هو أن اسم شريكها الجديد "مارتن ميغيل" ورد اسمه في أوراق التحقيق الخاصة بالقضية؛ ما يعني أنه متورط بشكل أو بآخر في الأنشطة المالية المشبوهة لشريكه المسجون.