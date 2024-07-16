حارس أتلتيكو بارانينسي يقترب من النصر السعودي

اتخذت إدارة أتلتيكو بارانينسي قرارها بشأن العروض المقدمة لحارسها البرازيلي بينتو كيربيسكي، من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وكان ناديا النصر والاتحاد دخلا في منافسة مع أجل كسب خدمات الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ge" إن مسؤولي أتلتيكو بارانينسي وافقوا على انتقال بينتو إلى النصر السعودي، وسيسافر الحارس هذا الأسبوع للسعودية لإجراء فحوصات طبية.

وأكدت الصحيفة أنه بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين اتفقا على عقد بقيمة 18 مليون يورو من النصر.

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وأصبح بينتو خيارًا للنصر بعد رفض مانشستر سيتي التفاوض بشأن بيع عقد إيدرسون.

ولا تزال إدارة الاتحاد تعمل على إيجاد حارس مرمى عالمي جديد، خلفا لمارسيلو غروهي؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وسينضم بينتو (25 عامًا) في النصر إلى برازيليين آخرين، هما الظهير الأيسر أليكس تيليس، والمهاجم أندرسون تاليسكا، كما سينضم إلى أسماء كبيرة، مثل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

وحافظ بينتو كيربيسكي على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 33 مباراة بالموسم الماضي.

ويبحث نادي النصر تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي، بناءً على رغبة من جانب إدارة العالمي، في المنافسة على جميع المسابقات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.