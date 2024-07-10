بالدرجات.. تقييم لاعبي إسبانيا وفرنسا بعد مباراتهما في "يورو 2024"

اقتنص منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنهائي النسخة الحالية من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بالفوز على منتخب فرنسا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أليانز أرينا"، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإسباني لنهائي أمم أوروبا 2024 المقرر إقامته، مساء الأحد المقبل، لينتظر الفائز من مواجهة منتخبي إنجلترا وهولندا في نصف النهائي.

وأصبح لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، أصغر لاعب على الإطلاق يحرز هدفا في بطولة كأس أمم أوروبا بعدما هز شباك فرنسا في الدور قبل النهائي عن 16 عاما و362 يوما.

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ورصد موقع "90min" بالدرجات أبرز تقييمات لاعبي إسبانيا وفرنسا بعد المباراة المثيرة في نصف النهائي، والتي جاءت كالتالي:

منتخب إسبانيا

أوناي سيمون (حارس المرمي): (6/10)

خيسوس نافاس: (5/10)

ناتشو فيرنانديز: (7/10)

مارك كوكوريلا: (7/10)

إيميريك لابورت: (6/10)

رودري: (8/10)

فابيان رويز: (7/10)

لامين يامال: (9/10)

داني أولمو: (9/10)

نيكو ويليامز: (7/10)

ألفارو موراتا: (6/10)

المدرب لويس دي لا فوينتي: (9/10)

منتخب فرنسا:

الحارس مايك ماينان: (6/10)

غول كوندي: (5/10)

دايوت أوباميكانو: (5/10)

وليام ساليبا: (5/10)

ثيو هيرنانديز: (4/10)

تشواميني: (5/10)

نغولو كانتي: (5/10)

أدريان رابيو: (2/10)

عثمان ديمبلي: (4/10)

راندال كولو مواني: (7/10)

كيليان مبابي: (6/10)

المدرب ديديه ديشان: (5/10)