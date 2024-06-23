حكم مباراة أتلانتا وسانت لويس يُضيع فرحة الجماهير بهذا التصرف (فيديو)

وفي الدقيقة 43، كانت لوحة المباراة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وأحرز فريق سانت لويس سيتي هدف التقدم.

ولكن قرر حكم الفيديو المساعد (VAR)، استدعاء حكم الساحة، لشبهة وجود تسلل، وأخذ بضع دقائق في المداولات والتأكد.

ولأن القانون الجديد يُلزم الحكام بالحديث مع الجمهور، فالحكم تحدث في البداية وقال: "لا يوجد تسلل"، ليحتفل الجمهور معتقدًا أنه سيتم احتساب الهدف.

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، حيث أكمل الحكم الجملة وقال: "ولكن اللاعب المهاجم ارتكب خطأ، وسيتم احتساب ضربة حرة"، لتضيع فرحة جماهير سانت لويس سيتي.