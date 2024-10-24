مفاجأة غوميز لـ"كولر" في نهائي السوبر المصري

استقر البرتغالي جوزيه غوميز ، المدير الفني للزمالك، على التشكيل المتوقع لخوض لقاء الأهلي مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويفتقد الزمالك جهود عدة عناصر على رأسها نبيل عماد "دونغا" ومصطفى شلبي بينما يعود عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة.

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واستقر غوميز على ملامح التشكيل الذي يخوض به لقاء الأهلي في السوبر المصري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ومحمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – وناصر ماهر.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك – أحمد سيد "زيزو" – وسيف الدين الجزيري.

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وقالت قناة إم بي سي مصر إن غوميز يدرس مفاجأة في نهائي كأس السوبر المصري بإشراك اللاعب ناصر ماهر في مركز الجناح الأيسر تعويضًا لمصطفى شلبي.

وأشارت إلى أن غوميز يفكر في إعادة ناصر لهذا المركز الذي لعب به من قبل في صفوف الزمالك مع مشاركة لاعب وسط ثالث في صفوف الزمالك.

وأوضحت أن غوميز يدرس احتمالية الدفع باللاعب الغيني غيفرسون كوستا المنضم مؤخرًا والمقيد تحت السن في خط الوسط بجانب محمد شحاتة وعبد الله السعيد.