تشهد بطولة دوري أبطال آسيا تغييرات كثيرة في نظامها الجديد بالموسم الحالي 2024 – 2025 تحت مسمى "النخبة".

وأجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة المرحلة الأولى بدوري أبطال آسيا النخبة والتي تشهد مشاركة 24 فريقًا.

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وقُسِّمَت الفرق المشاركة إلى مجموعتين على أساس جغرافي، ويوجد مجموعة لأندية شرق القارة، ومجموعة أخرى لأندية الغرب.

وتضم كل مجموعة 12 فريقًا، وتصعد أفضل 8 أندية إلى ثمن النهائي الذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 أندية متأهلة للمرحلة النهائية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتلعب مباريات مرحلة الدوري في المدة من 16 سبتمبر المقبل حتى 19 فبراير 2025، ثم تقام منافسات دور الستة عشر في شهر مارس 2025، ثم تستضيف السعودية الأدوار النهائية في المدة بين 25 أبريل إلى 4 مايو 2025 موعد اللقاء النهائي.

ويشمل نظام الدوري في البطولة القارية بشكلها الجديد 8 مواجهات لكل فريق من بينها 4 لقاءات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.

ويتجنب كل فريق مواجهة منافس من بلده في مرحلة الدوري، وهو ما أبعد فرق الدوري السعودي الهلال والنصر والأهلي عن أي مواجهات، والحال نفسه لفريقي الإمارات العين والوصل، وفرق قطر السد والريان والغرافة.

ويخوض العين حامل اللقب بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو عدة مواجهات مرتقبة، على رأسها لقاء النصر بقيادة كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وأسطورة الساحرة المستديرة.

ويلعب العين أيضًا ضد الهلال السعودي، علمًا بأن العين حقق الفوز على الفريقين السعوديين في نسخة الموسم الماضي.

ويخوض العين 3 مواجهات مع أندية قطرية، وهي السد والغرافة والريان، بالإضافة للشرطة العراقي وباختاكور بطل أوزبكستان.

ويخرج الهلال إلى قطر مرتين لمواجهة السد والريان، ويحل ضيفًا على الوصل الإماراتي، على حين يستضيف الغرافة القطري والشرطة العراقي بخلاف فريقي إيران بيرسبوليس والاستقلال.

ويخرج النصر لمواجهات تبدو أكثر صعوبة أمام بيرسبوليس والاستقلال في إيران، بجانب الشرطة في العراق، ويواجه الغرافة في قطر، على حين يستضيف السد والريان بالمملكة بجانب العين والوصل.

ويلتقي السد بطل الدوري القطري على أرضه في الدوحة مع بيروزي والهلال والاستقلال والأهلي وخارج أرضه مع باختاكور والعين والنصر والوصل.