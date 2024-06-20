الأولمبية المصرية: محمد صلاح يحمل علم مصر حال تأكد مشاركته بأولمبياد باريس

كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيحمل علم مصر في حفل الافتتاح حال موافقته على التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس المقبلة.

ومن المقرر أن تقام الدورة الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

ويحق لكل منتخب من المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بالألعاب الأولمبية اختيار 3 لاعبين فوق سن 23 عاما للمشاركة معها ودعمها.

لكن مشاركة نجوم النخبة في الأولمبياد تصطدم في الكثير من الأحيان برفض أنديتهم، لا سيما أنها لا تدخل ضمن "الأجندة الدولية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال إدريس في تصريحات تلفزيونية: "هناك مقترح قوي بحمل محمد صلاح علم مصر، حال شارك في الأولمبياد، ولا يوجد قرار رسمي ولكنه مقترح منطقي، لأننا لا نعرف موقفه حتى الآن من التواجد رفقة المنتخب الأولمبي".