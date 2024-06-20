الأولمبية المصرية: محمد صلاح يحمل علم مصر حال تأكد مشاركته بأولمبياد باريس
كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، سيحمل علم مصر في حفل الافتتاح حال موافقته على التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس المقبلة.
ومن المقرر أن تقام الدورة الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
ويحق لكل منتخب من المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بالألعاب الأولمبية اختيار 3 لاعبين فوق سن 23 عاما للمشاركة معها ودعمها.
لكن مشاركة نجوم النخبة في الأولمبياد تصطدم في الكثير من الأحيان برفض أنديتهم، لا سيما أنها لا تدخل ضمن "الأجندة الدولية" للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال إدريس في تصريحات تلفزيونية: "هناك مقترح قوي بحمل محمد صلاح علم مصر، حال شارك في الأولمبياد، ولا يوجد قرار رسمي ولكنه مقترح منطقي، لأننا لا نعرف موقفه حتى الآن من التواجد رفقة المنتخب الأولمبي".
وأضاف: "سيكون هناك قرار رسمي بالإجماع في اللجنة الأولمبية، بحمل محمد صلاح علم مصر، حال التأكد من مشاركته في الأولمبياد، وهذا ما ننتظره بالوقت الحالي".
وسبق لمحمد صلاح المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد لندن 2012، حينما كان أحد أفراد هذا الجيل، وقاد الفراعنة للتأهل إلى دور ربع النهائي، قبل الخروج على يد اليابان، بينما لم يشارك في النسخة الماضية بطوكيو، بسبب رفض ناديه ليفربول لمنحه الراحة اللازمة وضمان لحاقه بفترة الإعداد للموسم الجديد في ذلك الوقت.
وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن عدد الرياضيين المصريين المشاركين يبلغ 150 رياضياً بين الأساسيين والاحتياطيين، مع إمكانية زيادة العدد بواحد أو اثنين، مضيفا: "توجد توقعات أن تحقق مصر في الأولمبياد ما بين 7 أو 11 ميدالية".
وأوضح: "من سيحقق ميدالية ذهبية في الأولمبياد سيحصل على جائزة مالية 5 ملايين جنيه مصري".
وأتم: "نسعى لاستضافة أولمبياد 2036، وحدث تفاوض مع بعض الشركات التي تقدم الملفات، مصر تمتلك منشأت فوق الممتازة وعلى أحدث مستوى".