4 لاعبين فقط ودعوا غراهام بوتر بعد إقالته من تشيلسي (صور)
يبدو أن غراهام بوتر، مدرب تشيلسي السابق لم يكن يمتلك علاقة جيدة مع أغلب لاعبي الفريق، حيث حرص 4 منهم فقط على توديعه رغم مرور يومين على الأمر.
ولم يكتف نجوم تشيلسي بتجاهل مدربهم السابق، بل قام اثنان منهم بالتفاعل بالإعجاب على خبر إقالته من تدريب النادي، وهما بيير إيمريك أوباميانغ ودينيس زكريا.
وحسب دايلي ميل 4 فقط من نجوم تشيلسي حرصوا على وداع مدربهم السابق وهم: مارك كوكوريا وبن تشيلويل ونوني مادويكي وأرماندو بروجا.
وأعلن تشيلسي الأحد الماضي إقالة مدربه غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت لتراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز الـ11.
وتعاقد بوتر مع تشيلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها قبل أن يقرر ملاك النادي اقالته اليوم.
بينما أشرف بوتر على انتصارات الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على ميلان مرتين والإطاحة ببروسيا دورتموند، تراجع مستوى الفريق في الدوري بعد خروجه من المراكز الأربعة الأولى إلى النصف الأسفل من جدول الترتيب.
وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-صفر على أرضه أمام أستون فيلا السبت؛ ما أدى إلى تعالي صيحات الاستهجان والسخرية من الجماهير في ستامفورد بريدج حيث تركتهم النتيجة متراجعين بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي مع خطر فقدان فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.
وقال النادي اللندني في بيان "وافق غراهام على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال بسلاسة.
"في الفترة التي قضاها مع النادي، قادنا غراهام إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد. يود تشيلسي أن يشكر غراهام على كل جهوده ومساهماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل.
"برونو سالتور سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت".
وستكون أول مباراة لسالتور اليوم الثلاثاء على أرضه أمام ليفربول صاحب المركز الثامن الذي يتقدم بفارق أربع نقاط عنه.