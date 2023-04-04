4 لاعبين فقط ودعوا غراهام بوتر بعد إقالته من تشيلسي (صور)

وتعاقد بوتر مع تشيلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها قبل أن يقرر ملاك النادي اقالته اليوم.

بينما أشرف بوتر على انتصارات الفريق في دوري أبطال أوروبا حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على ميلان مرتين والإطاحة ببروسيا دورتموند، تراجع مستوى الفريق في الدوري بعد خروجه من المراكز الأربعة الأولى إلى النصف الأسفل من جدول الترتيب.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-صفر على أرضه أمام أستون فيلا السبت؛ ما أدى إلى تعالي صيحات الاستهجان والسخرية من الجماهير في ستامفورد بريدج حيث تركتهم النتيجة متراجعين بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي مع خطر فقدان فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.