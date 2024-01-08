تشخيص إصابة إينيغو مارتينيز نجم برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة إينيغو مارتينيز، نجم برشلونة، الذي تعرض لها، مساء الأحد، خلال الانتصار (3-2) على بارباساترو، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا.
وشارك مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط بدلا من كريستنسن، وتعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب، وشارك بدلا منه سيرجي روبرتو.
وكان مارتينيز قد عاد أمس للمرة الأولى، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا، وغاب لمدة تزيد قليلا على الشهر.
وقال الصحفي الإسباني بجريدة "آس"، خافي ميغيل، إن "إينيغو مارتينيز تعرض لإصابة جديدة بتمزق في العضلة ذات الرأسين ولكن بساقه اليسرى".
وأضاف: "سيغيب اللاعب من 4 إلى 5 أسابيع، وهدف مارتينيز أن يكون جاهزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في 21 فبراير المقبل".
وقال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عقب المباراة: "نأمل ألا تكون خطيرة، ولكنه أخبرني أنها في الساق الأخرى، سننتظر الفحوصات النهائية".
وسجل ثلاثية برشلونة أمس، فيرمين لوبيز، ورافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (18 و51 و88).
في المقابل سجل ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا، ومارك برات في الدقائق (60 و93).