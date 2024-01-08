تشخيص إصابة إينيغو مارتينيز نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة إينيغو مارتينيز، نجم برشلونة، الذي تعرض لها، مساء الأحد، خلال الانتصار (3-2) على بارباساترو، ضمن منافسات دور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وشارك مارتينيز كبديل لمدة 10 دقائق فقط بدلا من كريستنسن، وتعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب، وشارك بدلا منه سيرجي روبرتو.

وكان مارتينيز قد عاد أمس للمرة الأولى، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا، وغاب لمدة تزيد قليلا على الشهر.