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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح على فوز أحمد الجندي بذهبية في أولمبياد باريس (صورة)

أول تعليق من محمد صلاح على فوز أحمد الجندي بذهبية في أولمبياد باريس (صورة)
أحمد الجندي
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2024، 10:34 ص

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة تهنئة إلى مواطنه أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، بعد حصوله على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

الجندي نشر صورة عبر حسابه بمنصة "إنستغرام" مساء أمس الاثنين وهو يحتفل بعد فوزه، ليكتب محمد صلاح قائلًا (number 1),

ورد أحمد الجندي على تعليق صلاح قائلًا: "قدوة ومثال يُحتذى به".

 

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وتُوج الجندي بالميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث برقم قياسي عالمي وأولمبي، بعدما حصد 1555 نقطة.

 وتعد هذه هي الميدالية الثانية للجندي في الأولمبياد بعد تحقيق فضية طوكيو 2020.

 

 

أولمبياد باريسليفربول

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