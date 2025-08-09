اللاعب الوحيد الذي نال رضا جمهور الأهلي بعد صدمة مودرن سبورت

تلقى مشجعو الأهلي المصري صدمة قوية بعد افتتاح مشوار الدوري المحلي بالتعادل مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 2-2، مساء السبت، في إستاد القاهرة في الجولة الأولى.

ولم يقدم الأهلي مستويات مقنعة في مباراة مودرن سبورت رغم تدعيم صفوفه بصفقات عديدة على رأسها أحمد مصطفى "زيزو"، ومحمود حسن "تريزيغيه"، والتونسي محمد علي بن رمضان، ومحمد شكري، ومحمد شريف.

وأحرج مودرن سبورت، بقيادة مدربه مجدي عبد العاطي، الأهلي بعدما زار شباكه مرتين عن طريق حسام حسن وعلي الفيل.

ورغم أن مصطفى شوبير حارس المرمى نال التقييم الأعلى في المباراة بواقع 7.9 من جانب موقع "سوفا سكور"، إلا أن جماهير الأهلي لم تقتنع سوى بلاعب وحيد في المباراة، وهو ياسين مرعي مدافع الفريق الأحمر.

وسجل ياسين مرعي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء بضربة رأس متقنة، مستغلًّا كرة عرضية متقنة.

ونال مرعي تقييمًا بواقع 6.8، وشتت الكرة 6 مرات، كما لمس الكرة 73 مرة، بخلاف أنه صنع فرصتين وأرسل 6 كرات طولية صحيحة من أصل 8 تمريرات.

وفاز مرعي بثلاث التحامات من أصل 6، كما فاز بثلاث صراعات هوائية من أصل 4، وخسر الاستحواذ 5 مرات، ووجّه تسديدة واحدة على المرمى.

ومرر ياسين مرعي الكرة 56 مرة من أصل 61، ولعب دورًا مهمًّا في بناء اللعب لينال رضا جمهور الأهلي، بجانب زيزو الذي صنع هدفين.

ونال ياسين مرعي جائزة رجل المباراة بعد تألقه بشكل لافت في اللقاء.