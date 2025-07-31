هل يقدم بيراميدز أعظم خدمات الموسم للأهلي؟

كشفت تقارير إعلامية عن وجهة مفاجئة لأحمد عبد القادر، نجم الأهلي المصري، والذي تقدم مؤخرا بطلب للإدارة للرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي عن طريق فسخ تعاقده؛ وهو ما يرفضه النادي.

وذكرت أحدث التقارير أن اللاعب رفض العديد من العروض التي أحضرها النادي الأحمر إليه الفترة الماضية ويستهدف الرحيل بشكل مجاني بهدف الانضمام للغريم التقليدي، الزمالك، وهو ما تخشاه إدارة الأهلي.

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وينتهي تعاقد الأهلي مع أحمد عبد القادر بنهاية الموسم القادم، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عبر برنامج "حارس الأهلي"، إن "هناك اهتماما ومفاوضات من الزمالك لضم أحمد عبد القادر، وكلامي مؤكد".

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وأضاف: "لكن الجديد هو أن بيراميدز دخل في الصورة، وبقوة، كلامي قد يغضب البعض، ولكن، لماذا لا يناقش الأهلي عرضا رسميا من بيراميدز إذا أراد بالفعل ضم اللاعب؟".

وتابع: "المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو لا يمانع مشاركة عبد القادر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة عضلية منعته من المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم: "مصير أحمد عبد القادر لم يتحدد بعد، ولا توجد عروض رسمية في الوقت الحالي، واللاعب متردد بشأن قراره في الفترة القادمة، ويرفض الدخول في صفقات تبادلية، وهذا حقه".

وقد يمثل عرض بيراميدز طوق النجاة بالنسبة للأهلي، منعا لرحيل اللاعب مجانا والانضمام للغريم التقليدي، وهو ما قد يغضب الجماهير الحمراء بشدة.