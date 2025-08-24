بث مباشر لمباراة ريال أوفييدو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وافتتح ريال مدريد بقيادة مديره الفني تشابي ألونسو مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بفوز صعب على ملعبه أمام أوساسونا بهدف دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

ويتطلع فريق العاصمة لتحقيق الفوز الثاني وملاحقة منافسه التقليدي برشلونة حامل اللقب على الصدارة بعد فوز الفريق الكتالوني على مضيفه ليفانتي بنتيجة 3-2 أمس السبت.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور القادمة أحداث مباراة ريال أوفييدو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

صافرات استهجان ضد فينيسيوس من جماهير ريال أوفييدو

انطلاق المباراة

الدقيقة 1: كورتوا يبعد فرصة مبكرة لأصحاب الأرض

الدقيقة 2: مهارة من مبابي في هجمة أولى لريال مدريد

الدقيقة 3: فرصة من رودريغو

الدقيقة 6: مهارة من رودريغو

الدقيقة 8: دفاع أوفييدو يبعد محاولة خطيرة لريال مدريد

ضغط مكثف من ماستانتونو

الدقيقة 12: تدخل هويسن على حارس أوفييدو

مطالبة بضربة جزاء والحكم يؤكد عدم وجود مخالفة

الدقيقة 19: محاولة غير مكتملة من ماستانتونو

الدقيقة21: ضغط رائع من تشواميني

الدقيقة 22: تسديدة من فالفيردي نجم ريال مدريد

الدقيقة 23: محاولة أبعدها كورتوا حارس ريال مدريد

الدقيقة 29: تسديدة من ماستانتونو

الدقيقة 36: أردا غولر يهدر فرصة لريال مدريد

الدقيقة 37: مبابي يتقدم لريال مدريد

الدقيقة 39: تدخل عنيف من تشواميني ضد لاعب أوفييدو