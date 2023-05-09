كم نقطة يحتاج نادي الاتحاد لحسم لقب دوري روشن رسميًا؟

قطع نادي الاتحاد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي بعد فوزه 4/0 على أبها، اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من المسابقة.

ووسع الاتحاد الفارق مع النصر إلى 5 نقاط بعد تعادل الأخير 1/1 مع الخليج.

وبات رصيد الاتحاد 62 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له 4 مباريات، في حين يملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له أيضا 4 مباريات.