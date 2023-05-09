كم نقطة يحتاج نادي الاتحاد لحسم لقب دوري روشن رسميًا؟
قطع نادي الاتحاد خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي بعد فوزه 4/0 على أبها، اليوم الإثنين، في الجولة الـ26 من المسابقة.
ووسع الاتحاد الفارق مع النصر إلى 5 نقاط بعد تعادل الأخير 1/1 مع الخليج.
وبات رصيد الاتحاد 62 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له 4 مباريات، في حين يملك النصر 57 نقطة من 26 مباراة وتتبقى له أيضا 4 مباريات.
وبات الاتحاد بحاجة إلى 7 نقاط لحسم لقب الدوري السعودي رسميا.
وحتى لو فاز النصر في مبارياته الأربع المتبقية فإن رصيده سيصل إلى 69 نقطة.
وحال نجاح الاتحاد في حصد 7 نقاط فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، لكن العميد يتفوق في المواجهات المباشرة، إذ تعادل مع النصر سلبيا ذهابا قبل أن يفوز 1/0 في الإياب بهدف رومارينيو.
ونال الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات لكن آخرها كان في موسم 2008/2009 وهو أول موسم احترافي في الدوري السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد في الجولات الأربع المتبقية مع الهلال ثم الباطن ثم الفيحاء وأخيرا مع الطائي.
وخلال 26 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، حقق الاتحاد الفوز 19 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر مرتين فقط.
وسجل لاعبو الاتحاد 52 هدفا، بينها 20 لعبدالرزاق حمدالله هداف المسابقة حاليا، في حين تلقت شباك الاتحاد 11 هدفا، وهو صاحب أقوى دفاع، وثاني أقوى هجوم، بعد النصر الذي سجل لاعبوه 54 هدفا