نجم الأهلي السعودي يرعب القادسية والنصر

وجّه ريان حامد، نجم الأهلي السعودي، رسالة قوية إلى فريقي القادسية والنصر، قبل مواجهتهما في بطولة كأس السوبر السعودي المقامة في هونغ كونغ.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع القادسية على ملعب "هونغ كونغ" مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مرتقبة ضمن نصف نهائي البطولة.

ويدخل "الراقي" اللقاء بطموحات كبيرة، ساعيًا إلى حجز بطاقة التأهل إلى النهائي والتتويج باللقب في نسخته الحالية، ويعوّل الفريق على صفقاته الجديدة، وعلى رأسها الثلاثي المحلي عبد الإله الخيبري، ومحمد عبد الرحمن، وصالح أبو الشامات، إلى جانب الفرنسي إنزو ميلوت.

ويحمل الأهلي دوافع إضافية بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ويطمح إلى تعزيز عودته للمشهد المحلي بعد غياب طويل عن البطولات منذ ثلاثية 2016.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته رابع دوري المحترفين، بعد اعتذار الهلال عن الحضور بداعي تجنّب إرهاق لاعبيه، فيما يخوض القادسية تجربته الأولى تاريخيًا في السوبر السعودي باعتباره وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية في النهائي فريق النصر، الذي حقق فوزًا ثمينًا على الاتحاد مساء الثلاثاء بنتيجة 2-1، على أن يُقام اللقاء الختامي يوم السبت المقبل.

وقال ريان حامد في رسالة تحدٍ وتفاؤل لجماهيره عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي: "ما نرجع إلا بالكأس على ظهري".

وكان الأهلي قد أعلن مؤخرًا تمديد عقد مدافعه الشاب ريان حامد لعامين إضافيين، ليصبح ساريًا حتى صيف 2027. وصعد حامد إلى الفريق الأول في موسم 2021-2022، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف الطائي، ليعود مجددًا وينتظر المشاركة مع فريقه في السوبر السعودي.