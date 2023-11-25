كلوب: مواجهة مانشستر سيتي لن تحدد فرص ليفربول في سباق لقب الدوري الإنجليزي
أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر سيتي، غدا السبت، مثيرة للغاية، وأنه يرغب في مشاهدتها من أي مكان في العالم، لكنه أضاف أن مباراة واحدة لن تحدد فرص فريقه في الفوز باللقب.
وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنها ليست اختبارا لمدى اقترابنا من سيتي، بل إنها مجرد مباراة مثيرة للغاية سأشاهدها أينما كنت على هذا الكوكب.. علينا أن نستعد لها بشكل صحيح وندرك أنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للحصول على فرصة. سنرى ما سيحدث".
ولم يخسر فريق كلوب في آخر خمس مباريات بالدوري، ليتقلص الفارق مع سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة في صراع شديد على سباق اللقب.
وأضاف المدرب الألماني: "قدمنا أداء جيدا في الكثير من المباريات واستحقينا ما حصلنا عليه. كنا بحاجة للحصول على النقاط.. مع سيتي، لا أعرف بنسبة مئة بالمئة، لكنهم حصلوا على نقطة هنا ونقطة هناك، وأشياء من هذا القبيل وأشياء غير متوقعة. هذه هي الجودة التي يمتلكونها مع الرغبة في الفوز بالمباراة التالية، وهذا أمر مميز جدا".
ويحظى سيتي، الذي يملك 28 نقطة من 12 مباراة، بسجل قوي على ملعب الاتحاد، إذ فاز في 23 مباراة متتالية في المسابقات كافة.
وقال كلوب: "مانشستر سيتي كما هو. دائما فريق قوي للغاية وعلينا أن نكون أقوياء قدر الإمكان".
ومن المفترض أن تشهد المباراة مشاركة اثنين من أكثر المهاجمين تسجيلا للأهداف في الدوري، هما إرلينغ هالاند لاعب سيتي، الذي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف عن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.
وأصيب هالاند في كاحله خلال مشاركته مع النرويج في تصفيات بطولة أوروبا 2024، في 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، ووفقا لمدرب سيتي، بيب غوارديولا، فإن اللاعب تدرب "رغم شعوره ببعض الآلام"، أمس الخميس.
وليفربول واحد من بين فريقين فقط لم يسجل هالاند في مرميهما في دوري الأضواء.
وأشاد كلوب "بالشراكة المميزة للغاية" بين صلاح وداروين نونيز، الذي انضم إلى ليفربول قادما من بنفيكا في يونيو حزيران العام الماضي، في خط الهجوم. وصنع نونيز ثلاثة من آخر سبعة أهداف سجلها صلاح في الدوري.
وقال كلوب: "لا يمكنك أن تصبح لاعبا في ليفربول إذا لم تكن ذكيا في كرة القدم، يبحث داروين وصلاح عن بعضهما البعض، لكنها لا يستبعدان اللاعبين الآخرين. إنها مجرد طريقة مختلفة للعب".
وتابع: "محمد يساند زملاءه. جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة وربما تفهم صلاح الوضع بشكل أفضل وشاهد إمكاناته وأراد مساعدته. دون الحاجة إلى محادثة أطول، كان ذلك بالتأكيد بداية شراكة مميزة جدا".
وسجل نونيز ثلاثة أهداف في مباراتين مع منتخب أوروجواي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.