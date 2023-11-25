كلوب: مواجهة مانشستر سيتي لن تحدد فرص ليفربول في سباق لقب الدوري الإنجليزي

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الجمعة: "إنها ليست اختبارا لمدى اقترابنا من سيتي، بل إنها مجرد مباراة مثيرة للغاية سأشاهدها أينما كنت على هذا الكوكب.. علينا أن نستعد لها بشكل صحيح وندرك أنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للحصول على فرصة. سنرى ما سيحدث".

ولم يخسر فريق كلوب في آخر خمس مباريات بالدوري، ليتقلص الفارق مع سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة في صراع شديد على سباق اللقب.

وأضاف المدرب الألماني: "قدمنا أداء جيدا في الكثير من المباريات واستحقينا ما حصلنا عليه. كنا بحاجة للحصول على النقاط.. مع سيتي، لا أعرف بنسبة مئة بالمئة، لكنهم حصلوا على نقطة هنا ونقطة هناك، وأشياء من هذا القبيل وأشياء غير متوقعة. هذه هي الجودة التي يمتلكونها مع الرغبة في الفوز بالمباراة التالية، وهذا أمر مميز جدا".

ويحظى سيتي، الذي يملك 28 نقطة من 12 مباراة، بسجل قوي على ملعب الاتحاد، إذ فاز في 23 مباراة متتالية في المسابقات كافة.