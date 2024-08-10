أشعل نادي القادسية السعودي صراع الفوز بصفقة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي في الموسم الجديد 2024 – 2025.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني صاحب الـ 30 عامًا بثنائي الدوري السعودي الاتحاد والأهلي للفوز بخدماته.

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ولكن نادي القادسية أشعل الصراع بعدما أبدى رغبته في حسم الصفقة بعدما تقدم الأهلي والاتحاد بعروض رسمية لضم اللاعب.

وأشار تقرير نشره موقع "Retesport" إلى أن القادسية قدم عرضًا للاعب يبلغ 15 مليون دولار للتوقيع لمدة 3 مواسم قادمة.

وأكد التقرير أن القادسية عرض على روما الحصول على 12 مليون يورو لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي عقد اللاعب مع نادي روما في صيف 2025، ولم يجدد عقده مع الفريق الإيطالي.

وأوضح التقرير أن اللاعب رفض من قبل الرحيل للدوري السعودي ولكن الوضع قد يتغير حال قبول روما بالعرض الذي قدمه بالقادسية.

وسبق أن أبدى النصر اهتمامه أيضا بلاعب روما، حيث قدّم له عرضاً جديداً، بقيمة 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتعاقد نادي القادسية الصاعد حديثًا للدوري السعودي مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه، وعلى رأسها الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع وقائد ريال مدريد بجانب الجابوني بيير أوباميانغ مهاجم مارسيليا الفرنسي.

وانضم أيضًا الأرجنتيني إيزيكيل فرنانديز لاعب وسط بوكا جونيورز بجانب جوليان كينيونيس مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي وكوين كاستيلز حارس مرمى فولفسبورغ الألماني.