ألكاراز يغزو قلوب البريطانيين بإيماءته تجاه كيت ميدلتون (فيديو)

فشل كارلوس ألكاراز في الاحتفاظ بلقبه في بطولة ويمبلدون، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الإيطالي يانيك سينر.

لكن ما أثار الإعجاب حقًا في المملكة المتحدة لم يكن أداؤه الرياضي، بل تصرفه بعد الهزيمة، إذ قدم لمسة مليئة بالاحترام والأناقة: انحناءة أمام كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء تسلمه كأس الوصافة.

لاقت إيماءة ألكاراز إشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف البريطانية، ووُصفت بأنها مثال على التواضع والأدب.

قال أحد المشاهدين البريطانيين على إكس: "لحظة مليئة بالرقة والتواضع. ربما لم يفز ألكاراز باللقب، لكنه تصرف كبطل حقيقي، داخل الملعب وخارجه".

بينما علق آخرون على احترام اللاعب، قائلين: "أعجبتني انحناءته لكاثرين (كيت)، إنه يظهر تقديرًا كبيرًا"، وأضاف آخر: "أثمن احترامه للأميرة كاثرين بالانحناء. كان الوحيد من بين المتأهلين للنهائي الذي أظهر هذا المستوى من الأدب".

واكتسبت هذه الإيماءة زخمًا أكبر نظرًا للتقاليد الملكية البريطانية، إذ تحمل مثل هذه التصرفات رمزية كبيرة.

وفي بطولة مرموقة مثل ويمبلدون، التي تحظى بحضور مكثف من العائلة المالكة، يخضع سلوك اللاعبين للمراقبة الدقيقة من قبل الإعلام والجمهور على حد سواء.

إلى جانب انحناءته، وجّه ألكاراز كلمات شكر للملك فيليب السادس، الذي سافر إلى لندن لمشاهدة النهائي، معبرًا عن امتنانه لدعمه، ومشيرًا إلى أن وجوده في مثل هذا الحدث الكبير كان أمرًا خاصًا بالنسبة له.

وعلى الرغم من أنه لم يُحقق الفوز على عشب نادي عموم إنجلترا، فإن كارلوس ألكاراز أثبت مرةً أخرى أنه أحد أعظم الشخصيات في عالم الرياضة، فسلوكه المثالي واحترامه للتقاليد البريطانية جعلاه، حتى في الهزيمة، يكسب قلوب الجمهور البريطاني، ومثال آخر على أن رياضة التنس تتجاوز النتائج بكثير.