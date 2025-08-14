الداعم الأكبر لرئاسة الأمير سعود بن حسام لنادي النصر

يبدو أن الأمير سعود بن حسام بن سعود بن عبد العزيز سيحظى بدعم كبير في مسعاه لتولي مقعد رئاسة نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعبد الله الماجد، وذلك وسط تقارير أكدت رغبته في قيادة النادي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الأمير سعود بن حسام رفع خطابا رسميا إلى صندوق الاستثمارات العامة، عبّر فيه عن رغبته في ترؤس شركة نادي النصر غير الربحية، بترشيح مباشر من مجلس الإدارة.

وأوضح التقرير أن الأمير سعود بن حسام يستند في ترشحه إلى النظام الجديد الذي يتيح اختيار الرئيس من خارج مجلسَي الشركة والمؤسسة غير الربحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير سعود بن حسام يحظى بقبول واسع بين كبار داعمي النصر، لافتة إلى أن خطابه إلى صندوق الاستثمارات جاء بناءً على طلب شخصيات نصراوية مؤثرة. كما أكدت أن عبد الله الماجد سيدعم أي اتفاق يتوصل إليه رجال النادي في المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، كشف سعيد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بالنصر، عبر منصة "إكس"، أن: "الأمير خالد بن فهد أعلن دعمه بالمبلغ المالي الذي يحتاجه النصر في كل فترة، حال تولي الأمير سعود بن حسام رئاسة العالمي".

من جانبه، أشار الإعلامي الرياضي خالد الرشيد إلى أن: "الأمير خالد بن فهد سيعود للمشهد النصراوي في حال أصبح الأمير سعود بن حسام الرئيس القادم للنصر".

يُذكر أن الأمير خالد بن فهد كان قرر سابقا الابتعاد تماما عن المشهد النصراوي، إفساحا للمجال أمام مجلس إدارة جديد.