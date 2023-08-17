ترشيح الهولندية سارينا ويغمان لتولّي تدريب منتخب إنجلترا للرجال

وحققت ويغمان (53 عامًا) نجاحات مبهرة منذ بزوغ نجمها عقب قيادة منتخب هولندا للقب كأس أوروبا للسيدات 2017، ثم فازت باللقب القاري مع منتخب إنجلترا العام الماضي.

والآن صعدت "ويغمان" بمنتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، لتصبح أول مدربة تحقق الإنجاز ذاته مع منتخبين مختلفين في تاريخ اللعبة، حيث قادت المنتخب الهولندي للمحطة ذاتها من المونديال قبل 4 أعوام.

ولدى سؤاله عما إذا كانت "ويغمان" تمتلك الإمكانات التي تقودها لخلافة غاريث ساوثغيت في تدريب منتخب الرجال، أجاب بولينغهام: أعتقد أنه من عدم الاحترام بعض الشيء لمنتخب السيدات أن تصورها بمثابة ارتقاء إلى مستوى أعلى، يقول الناس دائمًا إنه "أفضل رجل للمنصب أو أفضل رجل إنجليزي.