رفض طلب مجلس جمهور الاتحاد قبل مباراة التتويج بالدوري السعودي (فيديو)

تترقب جماهير نادي الاتحاد مباراة فريقها ضد ضمك، يوم الإثنين المقبل، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة من أجل الاحتفال بتسلم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي، رسمياً، بقيادة مديره الفني الفرنسي لوران بلان قبل 3 جولات من نهاية منافسات دوري روشن.

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وتقدم مجلس جمهور نادي الاتحاد السعودي بطلب لاستخدام ملعب "الإنماء" قبل مباراة التتويج بشكل أكبر من الفترة المحددة لتنفيذ بعض التصميمات والأشكال في المدرجات، ولكن تم رفض الأمر.

وأوضحت قناة MBC أن جماهير الاتحاد تخطط لخروج مباراة التتويج بشكل جمالي رائع وبمشاهد تاريخية احتفالاً بعودة لقب الدوري السعودي إلى أحضان الفريق مجدداً بعد غياب لموسم واحد.

وأشارت إلى أن الأمر تم رفضه لجوانب إدارية وتنظيمية من جانب المسؤولين، واحتراماً للمعايير المخصصة لاستلام الملعب للفريق صاحب الضيافة.

وكان الاتحاد قد توج باللقب عقب فوزه على حساب الرائد بنتيجة 3-1 يوم 15 مايو الجاري.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.