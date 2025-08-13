مَن رجل ريمونتادا باريس سان جيرمان على توتنهام؟

توج أحد نجوم باريس سان جيرمان بجائزة رجل مباراة "السوبر"، بعد أن فاز فريقه بلقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على توتنهام هوتسبير، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، ليحقق الفريق الفرنسي ريمونتادا تاريخية تأهل بها للقب.

تقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي عبر فان دي فين. وفي الشوط الثاني، عزز توتنهام تقدمه بالهدف الثاني عن طريق كريستيان روميرو.

لكن باريس سان جيرمان قلص الفارق في الدقيقة 85 بفضل الكوري الجنوبي لي كانغ-إن، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 90+4 عن طريق البرتغالي غونزالو راموس، الذي سجل برأسية دقيقة بعد عرضية دقيقة من عثمان ديمبلي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، فقد نجح باريس سان جيرمان في تسجيل 4 ركلات، فيما أضاع توتنهام ركلتين، ليتوج الفريق الفرنسي باللقب الأوروبي.

ديمبلي يتوج بـ"رجل المباراة" بتقييم مذهل

حصل الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، على جائزة رجل المباراة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بعد أداء متميز حصل فيه على تقييم 9.2/10.

وعلى الرغم من عدم تسجيله أي هدف خلال الوقت الأصلي، قدم ديمبلي أداءً حاسماً من خلال الإحصائيات الآتية:

تمريرة حاسمة واحدة (أسهم من خلالها في هدف التعادل لغونزالو راموس).

صناعة فرصة كبيرة كادت أن تُترجم إلى هدف.

نجاحه في 2 من أصل 3 محاولات مراوغة، ما شكل خطراً دائمًا على دفاع توتنهام.

تسديدتان خارج المرمى، ولمس الكرة 60 مرة.

تسجيله أحد ركلات الترجيح التي ساعدت فريقه على التتويج باللقب.

أظهر الجناح الفرنسي براعة في التمرير بنسبة دقة بلغت 93% (39 تمريرة ناجحة من أصل 42)، بما في ذلك 3 تمريرات أساسية ساهمت في هجمات خطيرة لفريقه.

كما تفوق في المواجهات الأرضية، فقد فاز في 3 من أصل 4 كرات تنافسية خاضها.