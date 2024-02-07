ريال مدريد يوجه طلبا إلى ليني يورو من أجل ضمه

كشفت صحيفة "ماركا" عن طلب وجهه نادي ريال مدريد إلى ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما، والذي يتصدر قائمة اهتمامات "الميرنغي" لترميم دفاعه الموسم المقبل، في ظل الإصابات القوية التي ضربته أخيرا.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لديه تقارير جيدة عن ليني يورو، خاصة في ظل اتباع النادي سياسة التعاقد مع المواهب الشابة.

وأشار التقرير، إلى أن "يورو يعلم بالفعل بأنه لا يجب عليه بأن يجدد عقده لكي ينتقل إلى ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في 2025، ومثل ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي يستهدف الريال ضمه أيضا، يعلم بأنه ليكون لديه إمكانية للتوصل لاتفاق ينتقل خلاله للفريق الملكي، يتوجب عليه بأن لا يجدد عقده مع ناديه الحالي".