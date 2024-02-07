ريال مدريد يوجه طلبا إلى ليني يورو من أجل ضمه
كشفت صحيفة "ماركا" عن طلب وجهه نادي ريال مدريد إلى ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي البالغ من العمر 18 عاما، والذي يتصدر قائمة اهتمامات "الميرنغي" لترميم دفاعه الموسم المقبل، في ظل الإصابات القوية التي ضربته أخيرا.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لديه تقارير جيدة عن ليني يورو، خاصة في ظل اتباع النادي سياسة التعاقد مع المواهب الشابة.
وأشار التقرير، إلى أن "يورو يعلم بالفعل بأنه لا يجب عليه بأن يجدد عقده لكي ينتقل إلى ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في 2025، ومثل ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي يستهدف الريال ضمه أيضا، يعلم بأنه ليكون لديه إمكانية للتوصل لاتفاق ينتقل خلاله للفريق الملكي، يتوجب عليه بأن لا يجدد عقده مع ناديه الحالي".
وأشارت ماركا: "اللاعب يعلم أن ريال مدريد يرغب بالتعاقد معه الصيف المقبل، وناديه كذلك على علم باهتمام النادي منذ أسابيع، رغبة ريال مدريد بنيل أحد اللاعبين الواعدين الفرنسيين واضحة مثل ما سبق وتعاقدوا مع مواهب فرنسية سابقة مثل كامافينغا وتشواميني، وهي تعاقدات تمت بتفكير مسبق واتضح لاحقاً بأنها ناجحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد بطلبه للاعب يهدف إلى تخفيض القيمة المالية التي تطلبها إدارة ليل الفرنسي، موضحة: "يطلبون 60 مليون يورو، وهو ما تراه إدارة مدريد مبلغاً كبيرا للاعب شاب يبلغ 18 عاما ولم يبق في عقده سوى سنة ونصف السنة".
وكان ليني يورو هدفا لباريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق.
يذكر أن يورو لعب 32 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويعتبر ركيزة أساسية في صفوف ليل، لكنه لم يظهر مع منتخب فرنسا الأول حتى الآن.