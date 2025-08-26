رونالدو غاضب منه ولا يريده.. اتجاه لرحيل نجم النصر السعودي

لم يتوقف الجدل في أوساط النصر السعودي عقب خسارة كأس السوبر 2024 ـ 2025 السبت الماضي أمام الأهلي بركلات الترجيح (5 ـ 3)، وعجز الفريق تحت قيادة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو عن التتويج بأي لقب منذ 2020.

وقالت تقارير قريبة من النصر إن كريستيانو رونالدو لايرغب في تواجد الحارس البرازيلي بينتو بعد مباراة السوبر امام الأهلي وهو ما يوحي بتطور لافت في مستقبل الأخير مع النصر.

ووسط الخسارة الثانية تواليا للنصر في نهائي السوبر السعودي، خرج الحارس البرازيلي بينتو أكثر المغضوب عليهم، لا فقط من قبل الجماهير النصراوية وإنما أيضا داخل الفريق وتحديدا من قبل المدرب جورج جيسوس والقائد رونالدو.

وقدم بينتو في موسم 2024 ـ 2025 أداء متوسطا إجمالا مع النصر ولم يكن حاسما في مباريات بعينها، بل تلقت شباكه أهدافا عديدة كان له دور في قبولها وفي تحديد وجهة المباريات.

وخلال مباراة نهائي السوبر أمام الأهلي (2 ـ 2) ثم بركلات الترجيح (5 ـ 3)، قدم الحارس البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما واحدة من أسوأ مبارياته منذ انضمامه للنصر في يوليو 2024، وكانت بصمته واضحة في خسارة فريقه.

وبدا رونالدو قريبا من معانقة أول لقب له بألوان النصر السعودي عندما كان وزملاؤه يتقدمون (2 ـ 1) حتى الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة النهائية للسوبر، لكن خطأ فادحا من بينتو في الخروج إلى الكرة كلف الفريق هدف التعادل من البرازيلي إيبانيز مدافع الأهلي ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وكشفت مصادر إخبارية أن كريستيانو رونالدو غاضب جدًا من مستوى الحارس بينتو أمام الأهلي وهو ما كانت له انعكاسات حتى في موقف المدرب جيسوس وإدارة النصر.

وفجرت التقارير ذاتها مفاجأة حول مستقبل بينتو مع الفريق وأضافت أن إدارة نادي النصر تعمل على مغادرة بينتو للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن نادي النصر يستعد للتفاوض مع البرازيلي بينتو من أجل الرحيل عن الفريق وذلك بطلب من المدرب جيسوس.