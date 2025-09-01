هداف الدوري البلجيكي يوجه رسالة للركراكي بعد استبعاده من منتخب المغرب

تألق النجم المغربي زكرياء الواحدي بشكل لافت مع فريقه نادي جينك البلجيكي أمس الأحد عندما قاده لفوز ثمين على أرضه أمام نادي وارغيم بنتيجة (3-2) في مباراة لحساب الجولة السادسة من الدوري البلجيكي الممتاز.

وبعد أقل من يومين من تلقيه مفاجأة غير سارة باستبعاده من قائمة المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، ردّ زكرياء الواحدي برسالة خاصة وقوية إلى مدرب منتخب أسود الأطلس وليد الركراكي بعد أن ساهم بشكل كبير في فوز فريقه (3 ـ 2) رغم خوضه أكثر من ساعة من اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة الـ33 من الشوط الأول.

وقدم النجم المغربي زكرياء الواحدي أداء مذهلا في المباراة عندما منح تمريرة حاسمة لزميله روبن ميرسولا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ29، معززًا بذلك تقدم جينك.

وبعد أن أدرك نادي وراغام التعادل مستغلا النقص العددي لجينك، نجح الواحدي في التوقيع على هدف الفوز (3 ـ 2) وذلك بعد هجمة مرتدة أنهاها بشكل رائع في شباك وارغام في الدقيقة الـ56 قبل أن يحافظ فريقه على تلك الأسبقية حتى النهاية.

وأثار عدم دعوة لاعب الهجوم إلى صفوف منتخب أسود الأطلس في القائمة التي أعلنها وليد الركراكي الأسبوع الماضي جدلا واسعا وانتقادات ضد الأخير حتى قبل أن يتألق لاعب جينك مساء الأحد.

وبتسجيله هدفا وصناعة آخر في الموسم الجديد مع نادي جينك، رفع زكرياء الواحدي رصيده إلى 4 أهداف في خمس مباريات، إلى جانب تمريرتين حاسمتين.

ويحتل المهاجم البالغ من العمر 23 عاما صدارة هدافي الدوري البلجيكي بعد مرور 5 مباريات فيما حصل في المباراة الأخيرة على جائزة رجل المباراة بتقييم (8.4 /10).

ويُشار إلى أن المنتخب المغربي سيواجه في فترة التوقف الدولي خلال الأسبوع الجاري النيجر ثم يلاقي زامبيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.