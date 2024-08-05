كشفت تقارير صحفية عن تطورات حالة البرازيلي نيمار، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

نيمار كان يُعاني إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل ضد أوروغواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأجرى اللاعب البرازيلي عملية جراحية خلال الفترة الماضية، وبدأ عمليات التأهيل من أجل الإسراع بعودته إلى الملاعب.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر داخل نادي الهلال بأن نيمار أحرز تقدمًا كبيرًا خلال برنامجه التأهيلي الأخير في مقر النادي، الذي يسبق عودته إلى التدريبات الجماعية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن تلك المصادر، إن نيمار سيغيب عن مواجهات الهلال في الجولات الثلاث الأولى من الدوري السعودي أمام الأخدود، وضمك، والرياض.

وستكون عودة نيمار تدريجية، بعد غياب 337 يومًا، وذلك خلال الكلاسيكو أمام الاتحاد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة، 19 سبتمبر المقبل.

ولن يتمكَّن النجم البرازيلي من المشاركة مع فريقه في مسابقة كأس السوبر السعودي، أمام الأهلي في أبها يوم 13 أغسطس الجاري، و17 من الشهر ذاته في حال التأهل إلى النهائي.

وكان الهلال أعلن استبعاد نيمار من معسكر الفريق في النمسا، حيث فضّل أن يكمل النجم البرازيلي برنامجه التأهيلي بمقر النادي في الرياض.

وانضم نيمار إلى الهلال مطلع الموسم الماضي، لكنه خاض 5 مباريات فقط بالبطولات كلها، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.