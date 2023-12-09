ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يوقف قطار آرسنال
أوقف أستون فيلا قطار آرسنال بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكن أستون فيلا من التقدم بالنتيجة في الدقيقة السابعة، عندما انطلق الجناح الأيمن ليون بايلي بين ثلاثة مدافعين، قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء إلى جون ماكجين الذي استدار وسدد في الشباك.
وشهدت الدقيقة الأخيرة إثارة كبيرة، عندما سجل هافيرتز هدفا لآرسنال، ألغاه الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على الدولي الألماني.
وتابع أرتيتا، الذي خسر فريقه بعد أربعة انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم.
ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.
تعادل بيرنلي مع برايتون
وفي مباراة أخرى، سجل سيمون إدينغرا هدفا بضربة رأس ليلغي هدفا رائعا بتسديدة هائلة من ويلسون أودوبير ليعوض برايتون آند هوف ألبيون تأخره ويتعادل 1-1 مع ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتصدى الحارس البالغ عمره 21 عاما ببراعة لعدة محاولات في الوقت بدل الضائع ليحافظ على التعادل لفريقه بعد أداء دفاعي بطولي أمام برايتون المفتقر للسرعة والذي واجه صعوبات في صناعة الفرص على ملعبه.
وكان باسكال غروس لاعب برايتون قريبا من التسجيل في الدقيقة 28 حين انطلق نحو المرمى قبل أن يطلق تسديدة منخفضة تجاه الزاوية السفلية في محاولة لمفاجأة ترافورد لكن الحارس كان يقظا.
وسيطر صاحب الأرض على المباراة وسنحت له عدة فرص للتسجيل قبل أن يمنح أودوبير (19 عاما) التقدم لفريقه المهدد بالهبوط على عكس سير اللعب عندما استحوذ على الكرة في الناحية اليسرى وتوغل في منطقة الجزاء قبل أن يسدد في أعلى الزاوية الضيقة قبل الاستراحة مباشرة.
واستعان روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون بكاورو ميتوما بدلا من آدم لالانا بين الشوطين وصنع الجناح الياباني الكثير من الفرص لكن غروس هو الذي أرسل تمريرة عرضية إلى أدينجرا الذي حولها بضربة رأس في الزاوية البعيدة.
وعقب انخفاض طاقة بيرنلي انبرى ترافورد للدفاع عن مرماه ببراعة في الوقت بدل الضائع ليحبط برايتون، وكانت تسديدة من ميتوما التي أبعدها الحارس إلى أعلى العارضة أبرز تلك الفرص.
وارتفع رصيد بيرنلي إلى ثماني نقاط في المركز قبل الأخير بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 26 نقطة.