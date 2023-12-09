ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يوقف قطار آرسنال

أوقف أستون فيلا قطار آرسنال بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن أستون فيلا من التقدم بالنتيجة في الدقيقة السابعة، عندما انطلق الجناح الأيمن ليون بايلي بين ثلاثة مدافعين، قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء إلى جون ماكجين الذي استدار وسدد في الشباك.

وشهدت الدقيقة الأخيرة إثارة كبيرة، عندما سجل هافيرتز هدفا لآرسنال، ألغاه الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على الدولي الألماني.

وتابع أرتيتا، الذي خسر فريقه بعد أربعة انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم.

ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.