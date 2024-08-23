مولودية الجزائر يتعاقد مع مهاجم ليل الفرنسي | إرم نيوز

تعاقد نادي مولودية الجزائر مع محمد أمين مسوسة مهاجم نادي ليل الفرنسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ووقع اللاعب صاحب الـ 19 عامًا عقود انتقاله إلى مولودية الجزائر حتى صيف 2027.

ونشر مولودية الجزائر بيانًا رسميًّا أعلن خلاله صفقة مسوسة، والذي وقع بعد جلسة عقدها مع مسؤولي النادي.

ونجحت إدارة مولودية في استقطاب اللاعب الصاعد، والذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

📝 | أمين مسوسة يلتحق بالمولودية 🟥🟩 🔗 | التفاصيل عبر الرابط التالي 👇 https://mca.dz/أمين-مسوسة-يلتحق-بالمولودية/ ‎#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | ‎#𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 Posted by Mouloudia Club d'Alger on Thursday, August 22, 2024

وكان مولودية الجزائر قد تأهل بشكل رسمي إلى دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بعد تكرار فوزه على واتانغا الليبيري بثنائية دون رد في جولة الإياب للدور التمهيدي.

وفاز مولودية الجزائر في لقاء الذهاب الذي أقيم أيضًا بالجزائر بهدفين دون رد بعد اتفاق مع النادي الليبيري على خوض اللقاءين في الجزائر؛ نظرًا لعدم اعتماد ملاعب ليبيريا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسجل سفيان بايزيد وأسامة بن حوة، هدفي مباراة الإياب في الدقيقتين 16 و89 ليمنح مولودية الجزائر بطاقة التأهل بشكل رسمي.

ويترقب مولودية الجزائر مواجهة الصاعد من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي وبي سي التشادي علمًا بأن المنستيري فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.