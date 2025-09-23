ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة

الصفقة الأقوى.. كم عدد مساهمات جواو فيليكس مع النصر السعودي؟

جواو فيليكس نجم النصر السعوديالمصدر: حساب النصر عبر إكس
كسب النصر السعودي الرهان سريعاً على اللاعب البرتغالي جواو فيليكس بعد التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

ونجح النصر في تقديم بداية جيدة لموسمه رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي على يد الأهلي بركلات الترجيح إلا أنه حقق 3 انتصارات متتالية في دوري روشن كما تخطى عقبة جدة برباعية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

 وقدم جواو فيليكس مستويات رائعة مع النصر بعد انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي في أول تجربة له خارج حدود أوروبا.

ولعب جواو فيليكس 6 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف النصر، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

 وساهم اللاعب البرتغالي في 9 أهداف أحرزها النصر في الموسم الحالي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي.

وكان جواو فيليكس قد لعب في عدة أندية كبرى على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي قبل رحيله إلى النصر السعودي.

 وتعد صفقة فيليكس الأقوى للنصر في الموسم الحالي لتدعيم صفوفه أملاً في استعادة الألقاب

