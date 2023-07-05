الإعلان عن جدول الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024
أزاحت رابطة الدوري الإيطالي، الستار عن جدول المسابقة للموسم المقبل، والذي من المقرر انطلاق الجولة الأولى منه خلال شهر أغسطس المقبل.
وينطلق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد في 19 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة، حسبما أعلنت رابطة الكالتشيو، في 26 مايو 2024.
كما تم تحديد مواعيد ديربي ميلانو المنتظر الموسم المقبل بين إنتر وميلان، حيث ستكون المباراة الأولى في 17 سبتمبر 2023، والثانية في 21 أبريل 2024.
ونجح فريق نابولي في التتويج باللقب خلال الموسم الماضي، واستعادته بعد غياب سنوات طويلة.
وستكون مواجهات الجولة الأولى كالتالي:
ميلان × بولونيا
إمبولي × هيلاس فيرونا
نابولي × فروسينوني
جيرونا × فيورنتينا
مونزا × إنتر ميلان
لاتسيو × ليتشي
روما × ساليرنيتانا
أتالانتا × ساسولو
تورينو × كالياري
يوفنتوس × أودينيزي