الإعلان عن جدول الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024

أزاحت رابطة الدوري الإيطالي، الستار عن جدول المسابقة للموسم المقبل، والذي من المقرر انطلاق الجولة الأولى منه خلال شهر أغسطس المقبل.

وينطلق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد في 19 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة، حسبما أعلنت رابطة الكالتشيو، في 26 مايو 2024.