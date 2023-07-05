موسم مثير منتظر في الدوري الإيطالي
موسم مثير منتظر في الدوري الإيطالي(حساب الدوري الإيطالي الرسمي على تويتر)

الإعلان عن جدول الدوري الإيطالي لموسم 2023/2024

أزاحت رابطة الدوري الإيطالي، الستار عن جدول المسابقة للموسم المقبل، والذي من المقرر انطلاق الجولة الأولى منه خلال شهر أغسطس المقبل.

وينطلق الدوري الإيطالي في موسمه الجديد في 19 أغسطس المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة، حسبما أعلنت رابطة الكالتشيو، في 26 مايو 2024.

كما تم تحديد مواعيد ديربي ميلانو المنتظر الموسم المقبل بين إنتر وميلان، حيث ستكون المباراة الأولى في 17 سبتمبر 2023، والثانية في 21 أبريل 2024.

ونجح فريق نابولي في التتويج باللقب خلال الموسم الماضي، واستعادته بعد غياب سنوات طويلة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل
جدول مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبلحساب الدوري الإيطالي الرسمي على تويتر

وستكون مواجهات الجولة الأولى كالتالي:

ميلان × بولونيا

إمبولي × هيلاس فيرونا

نابولي × فروسينوني

جيرونا × فيورنتينا

مونزا × إنتر ميلان

لاتسيو × ليتشي

روما × ساليرنيتانا

أتالانتا × ساسولو

تورينو × كالياري

يوفنتوس × أودينيزي

الدوري الإيطالي

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