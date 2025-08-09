خلاف حاد يضرب ملف تجديد عقد كانتي مع الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود خلاف حاد ضرب علاقة نادي الاتحاد السعودي والفرنسي نغولو كانتي، لاعب الفريق، في ظل رغبة الأخير البقاء مع "العميد" وتمديد تعاقده.

وكان كانتي انتقل إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، حيث قاد نجم الوسط الفرنسي الفريق لتحقيق الثنائية في الموسم الماضي، وتحديدا في الدوري والكأس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، فإن كانتي لا يمانع تمديد عقده مع "العميد" بشرط الحصول على راتبه السنوي نفسه، والذي يقدّر بـ25 مليون دولار.

في المقابل، لدى نادي الاتحاد رغبة في تغيير الشروط المالية وتخفيضها؛ إذ هناك تحركات من الإدارة الرياضية للحفاظ على الدولي الفرنسي، حيث تتواصل المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تحركات تُجرى حاليا من أجل تدعيم الفريق بلاعبين أجانب، وتحديدا تحت 23 عاما و21 عاما.

ويستعد الاتحاد لخوض العديد من البطولات، سواء على مستوى دوري روشن السعودي وكأس الملك والسوبر السعودي، بجانب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن يلعب "العميد" ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهي البطولة التي تشهد أيضا مشاركة فريقي الأهلي والقادسية، وتنطلق يوم 19 أغسطس الجاري في هونغ كونغ.

وإجمالا، لعب كانتي 79 مباراة رسمية مع فريق الاتحاد، في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 8 أهداف وصانعا 10.