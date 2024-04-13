إبراهيم دياز يضيع هدفا محققا ومودريتش ينفعل (فيديو)

أضاع إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، هدفا محققا لفريقه من انفراد صريح كاد أن يزيد الغلة التهديفية للميرنغي في شباك ريال مايوركا، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، ولكن مع صافرة انطلاق الشوط الثاني، احتاج ريال مدريد لـ3 دقائق فقط، ليطلق أوريلين تشواميني صاروخية في مرمى الحارس راجكوفيتش، ليعلن تقدم النادي الملكي.

وفي الدقيقة 60 كاد أن يضيف دياز الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوكا مودريتش لينفرد بحارس مايوركا ولكنه سدد برعونة في جسمه، لتضيع الكرة، وظهرت علامات الغضب والانفعال على مودريتش.