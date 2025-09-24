ليس إيزاك.. أكثر لاعب أثار إعجاب جمهور ليفربول أمام ساوثامبتون

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاز ليفربول على ضيفه ساوثامبتون بنتيجة 2-1 متأهلاً إلى الدور الرابع ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل ألكسندر إيزاك هدف التقدم للريدز، حيث بدا الفريق في طريقه لضمان التأهل إلى الدور الرابع، لكن خريج أكاديمية مانشستر سيتي السابق، شيا تشارلز، سجل هدف التعادل لصالح ساوثامبتون في الشوط الثاني.

وسجّل هوغو إيكيتيكي الهدف الثاني من مسافة قريبة، قبل أن يخلع قميصه ويُطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثاني.

وأراح المدرب الهولندي أرني سلوت عددًا من نجومه البارزين، وكان محمد صلاح، وريان غرافينبيرش، وفيرجيل فان دايك من بين الغائبين عن ملعب أنفيلد، مع إتاحة الفرص للاعبين آخرين.

وتوصل مشجعو ليفربول إلى قرارهم النهائي بشأن لاعب واحد بعد تألقه خلال المباراة وكان هو الإيطالي فيديريكو كييزا.

واستُبعد اللاعب الإيطالي من قائمة ليفربول لخوض دوري أبطال أوروبا بقرار من سلوت، ولم يشارك أيضًا في فوز فريقه على إيفرتون بنتيجة 2-1 في ديربي الميرسيسايد يوم السبت الماضي، لكن من الواضح أن كييزا ليس خارج حسابات ليفربول تمامًا، وقد منحه الهولندي فرصة للتألق ضد ساوثامبتون.

ومنح الضغط الذي مارسه كييزا فرصة اعتراض تمريرة خاطئة من حارس المرمى أليكس مكارثي، قبل أن يُمرر تمريرة حاسمة لإيزاك ليسجل هدفه الأول مع ليفربول، كما مرر تمريرة سهلة لإيكيتيكي ليجعل النتيجة 2-1 ، كما سبب مشاكل كبيرة للفريق المنافس بفضل تحركاته.

ويُجمع جمهور الريدز على أنه قدم أداءً رائعًا على مدار 90 دقيقة في أنفيلد، وكتب أحد المشجعين عن أداء كييزا في الشوط الأول: "كان فيديريكو كييزا أحد أبرز اللاعبين في هذا الشوط، مقارنةً بمباراته ضد بليموث (في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي) العام الماضي".

وكتب آخر: "قدم فيديريكو كييزا أداءً رائعًا في هذا الشوط. يمكنك أن ترى أنه يتوق بشدة لإثبات جدارته أمام سلوت والانضمام إلى تشكيلة إيطاليا لكأس العالم".

وقال ثالث: "كييزا هو أفضل لاعب في ليفربول، معدل جهده مذهل".. وأضاف مشجع رابع: "كييزا يُقدم حججًا قوية لزيادة فرص التناوب مع صلاح. عدل جهده وضغطه وإبداعه ممتاز".

وكتب مشجع خامس: "لا أعرف كيف لا يحصل كييزا على دقائق لعب أكثر، لديه الكثير من الجودة".