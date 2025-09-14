فنربخشة ينقض على مساعد يايسله في الأهلي السعودي

أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة فنربخشة تخطط لإبرام صفقة جديدة من الدوري السعودي للمحترفين، لكن هذه المرة من أجل تعزيز الجهاز التدريبي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Ajansspor، نقلًا عن الصحفي ياغيز سابونغو أوغلو، فإن النادي التركي وضع أنظاره على المدرب إنجين يانوفا، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي.

أخبار ذات علاقة تحرك رسمي من الأهلي السعودي تجاه طاقم تحكيم مباراة الاتفاق

أخبار ذات علاقة 4 أشياء خطيرة ترعب الأهلي السعودي قبل مواجهة الهلال

وأوضحت أن مسؤولي فنربخشة، الذين تعاقدوا مع الإيطالي دومينيكو تيديسكو ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، أبدوا استعدادهم للتفاوض مع مساعد مدرب الأهلي لينضم إلى الطاقم الفني للمدرب الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن فنربخشة يأمل في التعاقد مع إنجين يانوفا إذا سمحت الظروف بذلك، ووافقت إدارة النادي السعودي على رحيله.

ويقدم يايسله ومساعده مستويات مميزة مع الأهلي، فقد قادا الفريق أخيرًا للتتويج ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 2-2، والتي أُقيمت على ملعب هونغ كونغ الدولي.

ويبلغ إنجين يانوفا من العمر 48 عامًا، وتولى منصبه في الأهلي صيف 2023، ولا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2026.