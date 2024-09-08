رسميًا.. نجم ميلان السابق ينضم للوداد المغربي

حصل نادي الوداد الرياضي المغربي على توقيع السنغالي مباي نيانغ، النجم السابق لميلان الإيطالي، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع مباي نيانغ على عقود انضمامه إلى الوداد مساء اليوم الأحد، بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي تم توقيعه عليه.

وأعلن نادي الوداد الرياضي، اليوم الأحد تعاقده مع السنغالي مباي نيانغ في صفقة انتقال مجانية ليعزز هجوم الفريق المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وأعلن الوداد ضم نيانغ (29 عاما) عبر صفحته على فيسبوك دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وينتقل نيانغ إلى الوداد قادما من إمبولي الذي انضم إليه من أضنة سبور التركي في يناير الماضي.

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ولعب نيانغ، البالغ من العمر 29 عاما، مع نادي ميلان الإيطالي بين عامي 2012 و2014 قادما من كون الفرنسي، وخاض 30 مباراة سجل فيها 5 أهداف.

ولعب المهاجم السنغالي خلال الموسم الماضي مع نادي أمبولي الإيطالي، وساهم في إنقاذه من الهبوط، كما لعب في عدة أندية أخرى أبرزها جنوة وتورينو وأمبولي في إيطاليا، ومونبيلييه وأوكسير وبوردو ورين في فرنسا، والنادي الأهلي السعودي.

وأبرم نادي الوداد عدة تعاقدات لإعادة بناء فريقه بقيادة المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي يستعد للمشاركة في الموسم الجديد، ويرتبط بخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً.

وتعاقد الوداد مع حمزة ساخي، ومحمد مفيد، والبرازيلي بيدرينيو، والحارس عبد الأعلى محمدي، ومحمد رايحي، ونبيل مرموق، والجنوب أفريقي كاسيوس مايلولا، وجواد خلوق، وأخيرًا زكرياس غيلان جناح نادي برشلونة الإسباني السابق.