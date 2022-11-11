موعد افتتاح كأس العالم 2022 في قطر

ينطلق كأس العالم في قطر، يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، بحفل افتتاح ولقاء افتتاح يجمع المنتخب القطري المستضيف بمنتخب الإكوادور، عن المجموعة الأولى.

وينطلق حفل افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي للدوحة، 14:00 ظهرا بالتوقيت العالمي، 17:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة بملعب البيت، وبعده على الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة يجري لقاء الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور.