موعد افتتاح كأس العالم 2022 في قطر
ينطلق كأس العالم في قطر، يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة، بحفل افتتاح ولقاء افتتاح يجمع المنتخب القطري المستضيف بمنتخب الإكوادور، عن المجموعة الأولى.
وينطلق حفل افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي للدوحة، 14:00 ظهرا بالتوقيت العالمي، 17:00 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة بملعب البيت، وبعده على الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة يجري لقاء الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور.
وكان خالد المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال للجنة كأس العالم قطر 2022 قد كشف أن حفل الافتتاح سيشهد عروضًا كبيرة ومفاجآت للجماهير الحاضرة، وستبدأ الفعاليات حول محيط ملعب البيت. وطالب الجماهير بالحضور مبكرا لتفادي الازدحام وحضور حفل افتتاح كأس العالم.
وذكرت تقارير إعلامية كورية أن فرقة BTS الكورية الجنوبية الشهيرة ستشارك في حفل الافتتاح بجانب المغنية الكولومبية الشهير شاكيرا الصديقة السابقة لمدافع برشلونة المعتزل مؤخرا جيرارد بيكيه.
وتعود المغنية الكولومبية شاكيرا لإحياء حفل افتتاح كأس العالم بعد غياب 8 سنوات، حيث أحيت افتتاح كأس العالم في البرازيل 2014 رفقة الأمريكية جنيفير لوبيز وقبله في جنوب أفريقيا 2010.
ومنتخب البرازيل أكثر منتخب تتويجا بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، آخرها العام 2002، مقابل 4 ألقاب لكل من ألمانيا وإيطاليا، ولقبين لكل من فرنسا والأرجنتين، ولقب لكل من إسبانيا وإنجلترا.