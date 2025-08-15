أولهم أشرف حكيمي.. 5 نجوم يصدمون "المنبوذة" واندا نارا

في حلقة جديدة من مسلسل حياتها الصاخب، تلقت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية واندا نارا صفعة جديدة، وهذه المرة من صديقها الأخير، مغني الراب "إل غانتي".

فبعد أشهر من الظهور المتكرر والمشاهد اللافتة التي أوحت بوجود علاقة عاطفية قوية، انقلب "إل غانتي" على واندا بشكل مفاجئ وصادم، معلناً عودته إلى صديقته السابقة وأم ابنته، تامارا بايز.

هذه الحادثة لم تكن سوى الأحدث في سلسلة من الخيبات العاطفية والإهانات العلنية التي تعرضت لها واندا من قبل رجال ارتبطت بهم، لتضاف إلى قائمة طويلة من الصدمات التي جعلتها تبدو في نظر الكثيرين "منبوذة" من قبل من أحبتهم.

لم تكن واندا نارا يوماً شخصية عادية، بل صنعت لنفسها اسماً في عالم الشهرة من خلال علاقاتها المثيرة للجدل، خاصة مع نجوم كرة القدم.

لكن يبدو أن السحر انقلب على الساحر، فبعد أن كانت هي من تدير دفة العلاقات وتثير الجدل، أصبحت في الفترة الأخيرة تتلقى الصدمات الواحدة تلو الأخرى، على يد خمسة رجال أداروا لها ظهورهم بطرق مختلفة، تاركين إياها في مواجهة عاصفة من التساؤلات والانتقادات.

1. إل غانتي: عودة لأم ابنه

كانت الصدمة الأحدث والأكثر إيلاماً ربما، فبعد أن تقربت واندا من مغني الراب الأرجنتيني الشهير إل غانتي في أعقاب انفصالها عن ماورو إيكاردي، وظهرت معه في لقطات حميمية وتصريحات غامضة، جاء الرد قاسياً.

حيث أعلن إل غانتي عودته لصديقته تامارا بايز، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية رغبته في إنجاب طفل آخر منها، ليصف بذلك علاقته بواندا بأنها لم تكن سوى علاقة عابرة، مما وجه ضربة قوية لصورة واندا التي حاولت أن تظهرها كبداية جديدة في حياتها.

2. ماورو إيكاردي: خيانة هزت العالم

تبقى قصة خيانة ماورو إيكاردي، زوج واندا ووالد ابنتيها، هي الأشهر والأكثر تأثيراً في حياتها. فبعد علاقة بدأت بخيانة شهيرة لصديق إيكاردي المقرب وزوج واندا الأول، ماكسي لوبيز، ذاقت واندا من نفس الكأس.

حيث اكتشفت خيانة إيكاردي لها مع الممثلة الأرجنتينية تشاينا سواريز، لتنفجر فضيحة مدوية على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن تفاصيل الخيانة والرسائل المتبادلة، ورغم محاولات الصلح والعودة، إلا أن هذه الحادثة كسرت العلاقة بشكل نهائي، وأظهرت إيكاردي بصورة الزوج الخائن الذي لم يتردد في طعنها في الظهر.

3. أشرف حكيمي: صمت أبلغ من الكلام

في خضم أزماتها، انتشرت شائعات قوية عن وجود علاقة تجمع واندا نارا بالنجم المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي.

ظهرت واندا في مدرجات مباريات باريس سان جيرمان، وركزت الكاميرات على تفاعلها مع حكيمي، وتناقلت وسائل الإعلام أخباراً عن علاقتهما.

لكن الصادم في الأمر هو الصمت المطبق من جانب حكيمي. ففي عالم المشاهير، غالباً ما يتم نفي أو تأكيد مثل هذه الشائعات، لكن حكيمي اختار التجاهل التام، ولم يصدر عنه أي تعليق، وهو ما فسره الكثيرون بأنه رفض علني وغير مباشر للاعتراف بأي علاقة معها، مما شكل صفعة أخرى لكبريائها.

4. كيتا بالدي: "كانت أكبر أخطاء حياتي"

لم تقتصر قائمة خيبات واندا على أزواجها وأصدقائها المعلنين، بل امتدت لتشمل علاقات سرية تم الكشف عنها لاحقاً.

حيث فجر اللاعب السنغالي كيتا بالدي، زميل إيكاردي السابق في إنتر ميلان، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه بوجود علاقة بينه وبين واندا خلال فترة زواجها من إيكاردي.

لكن اعتراف بالدي لم يكن لصالح واندا، بل جاء في سياق اعتذاره لزوجته، واصفاً علاقته بواندا بأنها كانت "أكبر خطأ في حياته"، وأنها كانت مجرد "نزوة"، ليضعها مجدداً في خانة المرأة التي تدمر العلاقات وتدخل في علاقات عابرة.

5. ماكسي لوبيز: تجاهل الماضي

رغم أن العلاقة بين واندا نارا وزوجها الأول ماكسي لوبيز شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة من أجل أبنائهما، إلا أن تجاهله لمحاولاتها استعادة بعض الذكريات كان لافتاً.

فقبل أيام بسيطة قامت واندا بنشر صورة لقميص قديم لماكسي لوبيز، في إشارة حنين إلى الماضي، لكن اللاعب لم يبد أي تفاعل أو رد على هذه اللفتة، وكأنه يريد أن يغلق هذا الباب بشكل نهائي، ويركز على حياته الجديدة، متجاهلاً أي محاولة من واندا لإعادة إحياء أي نوع من العلاقة، ولو على سبيل الذكرى.

وهكذا، تجد واندا نارا نفسها اليوم في عين العاصفة، محاطة بخيبات أمل من رجال أحبتهم أو ارتبطت بهم، لتتحول من المرأة القوية التي تدير حياة نجوم كرة القدم، إلى شخصية تبحث عن بداية جديدة، لكنها تصطدم في كل مرة بجدار من الرفض والخيانة.