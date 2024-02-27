شرط تشافي للتراجع عن الرحيل والبقاء مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرناندز مدرب برشلونة قد يغير رأيه في أي وقت ويستمر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن تشافي هيرناندز قبل نحو شهر تقريبا، أنه سيغادر برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

وشدد المدرب الإسباني الشاب على أن النادي يحتاج إلى التغيير.