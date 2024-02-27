شرط تشافي للتراجع عن الرحيل والبقاء مع برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرناندز مدرب برشلونة قد يغير رأيه في أي وقت ويستمر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأعلن تشافي هيرناندز قبل نحو شهر تقريبا، أنه سيغادر برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.
وشدد المدرب الإسباني الشاب على أن النادي يحتاج إلى التغيير.
ومع إعلان تشافي رحيله يبدو أن الأمر قد استنفر جهود اللاعبين، أو رفع عنهم الضغط حيث تحسنت نتائج الفريق إلى حد كبير.
وقال برنامج الشيرينغيتو إنه وفقا لمصادر مقربة من تشافي فإنه قد يعدل عن قراره في أي وقت ويستمر مع برشلونة لما بعد نهاية الموسم الجاري.
ووفقا للبرنامج، فإن عودة جوردي كوريف للعمل في النادي مجددا كمدير رياضي ربما تسهم كثيرا في عدول تشافي عن قراره، أما إذا استمرت ثقة خوان لابورتا رئيس النادي في ديكو المدير الرياضي فإن الأمور سوف تكون صعبة.
ولا يتمتع تشافي وديكو المدير الرياضي لبرشلونة بعلاقة مميزة.
وتردد أن رحيل كرويف وماتيو أليماني عن عملهما في الإدارة الرياضية ببرشلونة وانفراد ديكو بالأمر هو من بين أسباب قرار تشافي بالرحيل.