فيران توريس يرفض النصر السعودي

كشفت إذاعة "SER" الإسبانية عبر برنامجها "Què T'hi Jugues" أن المهاجم الإسباني فيران توريس (25 عاما) تلقى عرضا ماليا كبيرا من الدوري السعودي، لكن قراره بالبقاء في برشلونة "أصبح نهائيا".

ويبدو اللاعب غير مُهتم بأي مغادرة في وقت يشعر فيه بأهميته داخل الفريق، خاصة بعد القفزة النوعية التي حققها الموسم الماضي.

ووجد توريس في مركز المهاجم الصريح البيئة المثالية للإبداع تحت قيادة المدرب هانسي فليك، وهو مسار من المتوقع أن يستمر خلال الموسم الجديد.

المنافسة على مركز رأس الحربة

منحه فليك دقائق مهمة خلال المباريات التحضيرية في مركز المهاجم، خاصة مع تقدم عمر روبرت ليفاندوفسكي (الذي سيبلغ 37 عاما في 27 أغسطس).

وواجه توريس عائقا بسيطا خلال الاستعدادات تمثل في إصابة عضلية طفيفة، لكنه عاد بالفعل إلى الملعب وقدم تمريرة حاسمة للاعب لامين يامال في مباراة كومو، كما كان على بعد خطوات من التسجيل لكنه أهدر فرصة واضحة.

ودخل توريس بديلا لـماركوس راشفورد، الذي بدأ أساسيا وأبدى أداء لافتا رغم إهداره فرصة صاروخية بعد تخطي مدافعه ببراعة.

ومع غياب ليفاندوفسكي بسبب إصابة عضلية (سيخسر بسببها الجولات الأولى من الليغا)، يتنافس توريس وراشفورد على مركز الهجوم في المباريات المقبلة، لكن المنافسة تحمل تعقيدا: راشفورد لم يُسجل بعد في القائمة بسبب راتبه المرتفع؛ ما قد يمنح توريس الأفضلية مؤقتا.

وكشفت الإذاعة الإسبانية، أن توريس تلقى عرضا ضخما من نادي النصر السعودي، إلا أن اللاعب رفض الرحيل، وقرر الاستمرار في برشلونة.

وأنهى توريس الموسم الماضي بـ19 هدفا و7 تمريرات حاسمة، لكنه غاب عن نهايته بسبب عملية استئصال الزائدة الدودية، التي حرمته من المشاركة في الاحتفالات ومن نهائيات دوري الأمم الأوروبية.