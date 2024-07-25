بتشكيلة مدججة بالنجوم، تأمل أمريكا في إحكام قبضتها على منافسات كرة السلة للرجال والسيدات في أولمبياد باريس، لكن العديد من الفرق ستسعى لوضع حد لهذه الهيمنة.

ويسعى الفريق الأمريكي للسيدات أن يصبح أول فريق في أي رياضة أولمبية يفوز بثماني ذهبيات على التوالي، بينما يأمل أن يفوز فريق الرجال بالذهبية الخامسة تواليًا ليعزز رقمه القياسي باللقب رقم 17 إجمالًا.

ويحظى فريق الرجال بإحدى أقوى التشكيلات في تاريخه، وتضم أمثال ليبرون جيمس (39 عامًا) وستيف كري وأنتوني ديفيس وكيفن دورانت.

ولكن منذ أن فاز فريق الأحلام الأمريكي بقيادة مايكل جوردان بالذهبية في 1992، زاد الاهتمام بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خارج حدود أمريكا، وترك لاعبون أوروبيون بصمتهم في المسابقة، بينهم الصربي نيكولا يوكيتش.

وقاد اللاعب البالغ طوله 2.11 متر دنفر ناغتس للفوز بالدوري في 2023 وتمثل صربيا، الفائزة بالميدالية الفضية في 2016، الخطر الدفاعي الأكبر بين 12 فريقًا في المسابقة.

وسيكون يانيس أنتيتوكومبو الحاصل على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الأمريكي مرتين أحد أبرز اللاعبين في الأولمبياد بعدما حجزت اليونان مقعدها في وقت سابق هذا الشهر.

ويسعى منتخب بورتوريكو، الذي تأهل للبطولة أيضًا في وقت سابق هذا الشهر، لصناعة التاريخ في أول مشاركاته الأولمبية منذ 20 عامًا بقيادة خوسيه ألفارادو الذي يقدم أداء قويًا دفاعيًا وهجوميًا.

وستكون جنوب السودان بين المرشحين للفوز باللقب، إذ تسعى لإدخال البهجة على مواطنيها بقيادة لول دينج اللاعب السابق في الدوري الأمريكي، والذي يترأس الاتحاد في جنوب السودان منذ 2019.

ويأمل فريق السيدات في مواصلة سلسلة انتصاراته بتشكيلة مخضرمة تتضمن تسع لاعبات فزن بذهبية طوكيو، بينهن بريانا ستيوارت وأجا ويلسون، لكنه سيصطدم بمساعي منتخبات الصين، الفائزة بفضية بطولة العالم 2022 وأستراليا وإسبانيا صاحبتي المركزين الثالث والرابع في التصنيف العالمي لتحقيق الحلم.