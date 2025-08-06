سيسكو يحطم أكبر أحلام ليفربول

كشفت تقارير إخبارية أن مانشستر يونايتد يستهدف بقوة التعاقد مع بنيامين سيسكو، لاعب لايبزيغ، حيث قام برفع عرضه لضم اللاعب في الميركاتو الحالي، وهو ما حطم أكبر أحلام ليفربول.

ودخل اللاعب السلوفيني على رادار مانشستر يونايتد لتدعيم هجوم الفريق الإنجليزي بطلب من المدرب روبن أموريم، في انتظار خروج راسموس هويلوند هذا الصيف.

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وكان نادي نيوكاسل قد قدّم عرضًا ماليًا بقيمة 82.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.5 مليون يورو كحوافز، للتعاقد مع صاحب الـ22 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن سيسكو رفض الانتقال إلى نيوكاسل، مفضلًا التوجه إلى مانشستر يونايتد، من أجل تدعيم صفوف "الشياطين الحمر" قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وجاء هذا الخبر بمثابة الصدمة لليفربول، حيث كان ينتظر انتقال سيسكو لنيوكاسل من أجل ترك الأخير لاعبه ألكسندر إيزاك، حيث كان يستهدف "الريدز" ضمه في الميركاتو الحالي.

وكان لايبزيغ قد وافق على العرض المالي المُقدَّم من نيوكاسل، لكن رغبة اللاعب حسمت الموقف لصالح مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن العرض الجديد من يونايتد يبلغ 80 مليون يورو + إضافات، بعد العرض السابق الذي بلغ 75 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات.

وأضاف التقرير أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ، الذي يطالب بالمزيد.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي، وسجل 21 هدفا وصنع 6 .

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورغ النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.