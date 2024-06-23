طلب عاجل من الاتحاد البرتغالي بسبب رونالدو
وجّه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، طلبًا عاجلاً إلى نظيره الأوروبي "يويفا"، بشأن تشديد الإجراءات الأمنية، وعدم اقتحام الملعب، كما حدث مع كريستيانو رونالدو، خلال مباراة البرتغال أمام تركيا في يورو 2024.
واقتحم مشجعون أرض الملعب لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) مع كريستيانو رونالدو أثناء وبعد فوز البرتغال 3-صفر على تركيا في دورتموند، اليوم السبت، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم.
ووقف قائد منتخب البرتغال رونالدو لالتقاط صورة سيلفي مع صبي صغير قبل حوالي 20 دقيقة من نهاية المباراة لكن 5 آخرين اقتحموا أرض الملعب لاحقًا في محاولة لالتقاط صورة مع رونالدو الذي بدا عليه الاستياء.
وطلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا، من الاتحاد الأوروبي تحسين الإجراءات الأمنية في بطولة اليورو بعد أن اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب لتصوير رونالدو.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تشديد الإجراءات الأمنية على جانبي الملاعب لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين.
وقال "يويفا" الأحد: "سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية" في الملاعب العشر في ألمانيا، لكنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن "أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقًا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كافة المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".
وفي قت سابق عبر روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال عن مخاوفه بشأن أمن وسلامة اللاعبين، بعد واقعة رونالدو.
وقال مارتينيز للصحفيين إن اقتحام الملعب يعرّض حياة اللاعبين للخطر، وكان يجب على أفراد الأمن منع المخالفين.
وأضاف: "إنه أمر يبعث على القلق، لأننا كنا محظوظين، اليوم، ونوايا الجماهير كانت جيدة".
وتابع: "نقدر جميعًا المشجع الذي يرغب في الاحتفاء بنجمه المفضل... لكنني أدعوكم لتفهم أن الأمور قد تتحول إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم تكن هذه النوايا طيبة".