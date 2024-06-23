طلب عاجل من الاتحاد البرتغالي بسبب رونالدو

واقتحم مشجعون أرض الملعب لالتقاط صور ذاتية (سيلفي) مع كريستيانو رونالدو أثناء وبعد فوز البرتغال 3-صفر على تركيا في دورتموند، اليوم السبت، ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم.

ووقف قائد منتخب البرتغال رونالدو لالتقاط صورة سيلفي مع صبي صغير قبل حوالي 20 دقيقة من نهاية المباراة لكن 5 آخرين اقتحموا أرض الملعب لاحقًا في محاولة لالتقاط صورة مع رونالدو الذي بدا عليه الاستياء.

وطلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا، من الاتحاد الأوروبي تحسين الإجراءات الأمنية في بطولة اليورو بعد أن اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب لتصوير رونالدو.